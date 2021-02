Evan Rachel Wood relata los terribles abusos a los que fue sometida por Marilyn Manson

Evan Rachel Wood ha emitido a través de Vanity Fair un alegato estremecedor que pone en el punto de mira al cantante y actor Marilyn Manson, una de las figuras más icónicas del metal industrial. La actriz de Westworld había confesado en reiteradas ocasiones que había sido víctima de abusos sexuales y hasta de violación. Ahora, ha decidido poner nombre y rostro a su agresor.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido para el mundo como Marilyn Manson", arranca el texto. "Empezó a acosarme cuando era una adolescente y ha abusado de mí terriblemente durante años. Me lavó el cerebro y me manipuló para que me sometiera. Estoy harta de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para señalar a este hombre tan peligroso y exponerlo frente a todas esas industrias que le han dado cabida antes de que arruine más vidas. Estoy de parte de todas las víctimas que ya no pueden seguir en silencio".

El demoledor texto pone los pelos de punta, especialmente si nos retrotraemos a las declaraciones emitidas por la actriz en los años previos. En 2016 confesó que había sido víctima de violencia doméstica y agresión sexual, razón por la que empezó a participar en infinidad de movimientos en favor de los derechos de las mujeres. De hecho, ha sido una de las principales puntas de lanza del movimiento Me Too.

En 2020 Evan Rachel Wood confesó ante los tribunales que su abusador, cuyo nombre nunca proporcionó, padecía "estallidos de celos", adicciones a las drogas y al alcohol que le había ocultado y "la amenazaba" constantemente.

"Reuní el coraje para irme varias veces, pero llamaba incesantemente a mi casa amenazando con suicidarse", explicó Wood en su momento. "En una ocasión, volví para calmar la situación, me arrinconó en nuestra habitación y me pidió que me arrodillara. Me ató las manos y los pies. Una vez estaba atrapada, me pegó en las partes más sensibles de mi cuerpo. Maltratarme era su forma de probar mi lealtad. El dolor era insoportable", declaró.

Marilyn Manson y Evan Rachel Wood en un evento celebrado en Los Ángeles / WireImage vía Getty Images / John Shearer

Unas palabras aterradoras que, de ser ciertas, podrían acabar de forma fulminante con la carrera de la estrella del rock, a la que recientemente hemos visto en series como American Gords, The New Pope o la serie Érase una vez.