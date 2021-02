El desafortunado momento en el que John Lennon comparó a los Beatles con Jesús

Es recordada como una de las frases más polémicas pronunciadas por John Lennon. Todo ocurrió en marzo de 1966, en una entrevista para un periódico londinende. Una periodista llamada Maureen Cleave se desplazó a casa el beatle para hacer una entrevista más, un retrato de cómo era la vida cotidiana de cada uno de los miembros de la banda. Fue en ese momento, sin que nadie lo esperara, cuando Lennon pronunció una frase que puso en peligro la continuidad de los Beatles.

En los años sesenta, Lennon estaba muy interesado en temas relacionados con la espiritualidad y la religión. Los cuatro de Liverpool se estaban tomando un descanso de su gira internacional, y el músico se había puesto a leer para abrir su mente. De ese aprendizaje se derivan algunas de las afirmaciones que hizo a Cleave: "El cristianismo desaparecerá", comenzó así de tajante. "Tengo razón y se demostrará que tengo razón. Somos más populares que Jesús ahora; No sé cuál será el primero: el rock 'n' roll o el cristianismo. Jesús estaba bien, pero sus discípulos eran groseros y ordinarios. Son ellos lo que lo arruina para mí".

Fue un 4 de marzo de 1966 cuando se publicó el artículo que contenía estas declaraciones, las cuales pasaron sin pena ni gloria por la opinión pública y no levantaron ninguna postilla. Hasta cinco meses después, momento en el que una revista estadounidense recogió la cita y la publicó sin aportar datos para contextualizarla. Ahí sí se armó un gran revuelo, y varios grupos cristianos amenazaron a los Beatles, algunas radios dejaron de pinchar su música y se formó un boicot hacia ellos, desembocando incluso en la quema de sus discos. La reacción fue haciéndose más seria, y llegaron a celebrarse manifestaciones con pancartas con el lema 'Jesús murió por ti, John Lennon' y 'John Lennon es Satanás'.

Quedaban solo dos días para que los Beatles comenzaran una importante gira por Estados Unidos y ese boicot estaba completamente descontrolado. El manager, Brian Epstein, intentó que las aguas volvieran a su cauce quitándole hierro a las declaraciones, pero el miedo al fracaso o a una respuesta agresiva hacia el grupo seguían ahí. En un intento por aclarar la cita del artículo original, la periodista Cleave intentó explicar cómo había conseguido esos testimonios: "John no estaba comparando a los Beatles con Cristo", dijo ella. "Simplemente estaba considerando lo débil que era el estado del cristianismo, los Beatles eran, para mucha gente, más conocidos".

John Lennon, en una rueda de prensa en el aeropuerto de Londres después de su llegada de Manila en 1966. / George Stroud/Express/Getty Images

La posición de la banda fue muy clara: mantener la calma frente a los más críticos. Paul McCartney llegó a hacer el comentario cómico de que, a pesar de la quema de discos que se estaba produciendo, los Beatles todavía estaban sacando provecho de aquellos que compraban los álbumes. En este punto, Lennon todavía se negaba a disculparse por sus comentarios. Epstein seguía desesperado por terminar con toda esa polémica antes de que comenzara la gira, y envió una declaración a los principales medios de comunicación de Estados Unidos.

y, desesperado por detener el debate antes de la gira, Epstein preparó una declaración que se envió a todos los principales medios de comunicación de EE. UU., que decía: "La cita que John Lennon hizo a una columnista de Londres hace más de tres meses ha sido usada y tergiversada completamente fuera de contexto". Epstein continuó: "Lo que dijo, y quiso decir, fue que estaba asombrado a que, en los últimos 50 años, la Iglesia de Inglaterra, y por lo tanto Cristo, ha sufrido una disminución en el interés. No pretendía presumir de la fama de los Beatles. Quería señalar que el efecto de los Beatles parecía ser, para él, más inmediato sobre la generación más joven".

Finalmente, la gira se desarrolló según lo planeado. Al llegar a Estados Unidos, la banda había acordado realizar una conferencia de prensa tan pronto como se bajaran del avión para abordar el incidente. Lennon, de un humor típicamente descarado, abrió su discurso con la cita: "Si hubiera dicho, 'La televisión es más popular que Jesús', ¡podría haberme salido con la mía!" mientras que tres importantes cámaras de noticias apuntaban a él y a sus compañeros de banda.

Sin embargo, las quemas continuaron y la tensión seguía en aumento. Así que, finamente, el equipo de la banda optó por convocar otra rueda de prensa, esta vez para disculparse, la única manera, creían, de terminar con esa campaña de odio.

Lennon se sentó frente a 30 periodistas en una suite de hotel y ofreció una disculpa sincera. Sin un discurso escrito previamente preparado, habló claramente a los periodistas y se explicó de la mejor manera que pudo. "No soy anti-Dios, anti-Cristo o anti-religión", dijo. "No lo estaba atacando. No estaba diciendo que somos mejores o más grandes, o comparándonos con Jesucristo como persona o Dios como una cosa o lo que sea. Estaba hablando con un amigo y usé la palabra 'Beatles' como algo remoto, como nos ven otras personas. Dije que tienen más influencia en los niños que cualquier otra cosa, incluido Jesús. Lo dije de esa manera, que fue la manera incorrecta".

"Originalmente se me señaló ese hecho en referencia a Inglaterra, que significamos más para los niños que Jesús o la religión en ese momento. No lo estaba tachando ni dejando de lado", respondió Lennon cuando un periodista le recordó que era probable que los adolescentes repitieran sus palabras. "Nunca quise que decir algo antirreligioso. Pido disculpas si eso os hace felices. Todavía no sé muy bien qué he hecho. Intenté explicar lo que hice, pero si quieres que me disculpe, si eso te hace feliz, entonces ... Está bien, lo siento ".

Para Lennon, la experiencia fue suficiente para dar por terminada la gira: "No quería volver de gira, especialmente después de haber sido acusado de crucificar a Jesús cuando todo lo que hice fue un comentario frívolo", dijo. "No pude soportar más". Tanto él como la banda sabían que sus días de gira habían terminado y, en un intento por recuperar la diversión de tocar en vivo, decidieron subir a la azotea de Apple Studios y tocar un breve set entre amigos para marcar su última presentación pública en vivo.