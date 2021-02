30 años de ‘Freedom!’, el número 1 de George Michael que unió música y moda para siempre

En la actualidad, podemos encontrar infinidad de videoclips en los que el artista o grupo al que pertenece la canción decide no salir. Por causas estéticas, de marketing o artísticas, la mayor parte de las veces, se decide utilizar la imagen de actores, modelos o directamente se prescinde de personas. Hace 30 años esto no era tan habitual, y en pleno boom de la época de los videoclips, este medio audiovisual era el más utilizado para dar a conocer nueva música, una época en la que la popularidad de MTV crecía como la espuma dando a conocer nuevos talentos.

En este contexto, George Michael se negó a participar en uno de sus videoclips, no quería que su imagen se relacionara con su disco Listen Without Prejudice Vol. 1, publicado en 1990. El ex miembro de Wham! estaba tratando de liberarse de las cadenas de Sony, su anterior discográfica, que había explotado la imagen con chupa de cuero, gafas de aviador y pinta de malote para el exitoso Faith, su presentación en solitario. Con su nuevo disco Michael trataba de construir una nueva imagen de sí mismo, más seria, como el verdadero compositor que quería ser.

La canción es autobiográfica, y narra los días en los que George Michael en Wham! con frases como: "Dios sabe que nos divertimos mucho, chico, qué diversión solo un amigo y yo, estábamos viviendo en una fantasía". Con ella quería dar portazo a una de las etapas más importantes de su vida para centrarse en sus canciones, en lo que quería contar con ellas y en su carrera en solitario. el tema fue un auténtico éxito que llegó al número 1 en varios países y a lo más alto de la lista de LOS40 un 2 de febrero de 1991.

No era fácil enfocar esta idea de no aparecer en los vídeos en un momento en el que los vídeos eran el principal atractivo de la música. Sin embargo, finalmente consiguió lo que se proponía con Freedom! '90: una canción pegadiza, en la que abordaba de forma madura sus crisis de identidad, la dicotomía de la industria de la música y la trampa del estrellato. Y lo hizo con un vídeo musical que ha pasado a la historia como uno de los más significativos en unir la moda y el entretenimiento.

30 años de ‘Freedom!’, el número 1 de George Michael que unió música y moda para siempre

La idea surgió de la portada de la edición británica de la revista Vogue de enero de 1990. Ahí estaban las cinco supermodelos más cotizadas de la época: Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista y Tatjana Patitz. La solución estaba clara: serían ellas las que aparecerían en el vídeo haciendo playback sobre la música y la letra de Michael. A pesar de sus altas tarifas, las cinco accedieron a participar, escribiendo una página nueva en lo que a este tipo de videoclips se refiere. Hasta ese momento, las modelos que aparecían en estas piezas participaban exclusivamente como novias o amantes de los cantantes protagonistas, eran siempre secundarias en la acción y se dejaban llevar por los intereses del hombre principal. Ahora las modelos tenían todos los focos sobre ellas mismas. Los modelos John Pearson y Mario Sorrenti, menos conocidos, fueron los que sincronizaron los labios con letras como "Todo lo que tenemos que ver es que no te pertenezco y tú no me perteneces a mí".

Con su participación, Michael logró unir mejor que nunca las virtudes de la moda y de la música en un solo formato. Ya sea bailando o posando, las modelos se desenvolvieron en el clip con la misma soltura que en la pasarela, y lograron una nueva ventana en la que mostrar todo su potencial. Linda Evangelista lo consideró así en una entrevista en 2013: "Logramos otra audiencia. No importa a dónde fuera en el mundo, me conocían por el vídeo de George Michael y no por mis campañas".

Algo semejante pasó con el equipo que se encontraba detrás de las cámaras de este videoclip, algunos de ellos ya eran grandes eminencias en su ámbito, mientras que otros consiguieron el empujón que necesitaban para lanzar su carrera a lo más alto. En la dirección estaba el mismísimo David Fincher, que ya estaba camino a Hollywood con Alien 3. Después de este trabajo siguió con una trayectoria impecable en la que destacan películas como El club de la lucha, Seven o La red social.

El mundo de la moda dejó su huella personal en el vídeo de Freedom! '90, pero la influencia se dio también en el sentido contrario. El desfile de Versace en el otoño de 1991 terminó con cuatro de las modelos del video (Campbell, Evangelista, Crawford y Turlington) caminando por la pasarela, de la mano, mientras cantaban una vez más la letra de la canción de Michael. "Si tuviera que etiquetar mi momento de supermodelo, diría que fue ese programa de Versace cuando Naomi, Linda, Christy y yo salimos juntas", dijo Crawford a V Magazine en 2013. "Acabábamos de hacer el video de George Michael para 'Freedom', y George estaba en la primera fila, y salimos saltando y tomados de la mano. Se sentía como si las estrellas se hubieran alineado ".