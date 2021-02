Tony Bennett revela que sufre Alzheimer

El legendario músico estadounidense Tony Bennett padece Alzheimer desde hace años, enfermedad que no ha conseguido, por el momento, apagar su voz ni alejarle de su verdadera pasión. Tal y como ha anunciado su familia en una nota publicada en la revista AARP, el músico, de 94 años, fue diagnosticado en 2016 mientras grabada el álbum Cheek To Cheek con Lady Gaga.

No fue hasta dos años despúes de confirmar su enfermedad cuando el músico comenzó a registrar verdaderos signos de declive. Según sus portavoces, Bennett no ha sufrido desorientación ni episodios de rabia o miedo, síntomas comunes a esta enfermedad. "Hay muchas cosas de él que extraño", dijo su esposa, Susan Bennett. "Porque ya no es el viejo Tony... Pero cuando canta, es el viejo Tony".

"Él está haciendo cosas a los 94 años, que muchas personas sin demencia no pueden hacer", asegura Gayatri Devi, el médico del hostpial que diagnosticó a Bennett. "Realmente es el símbolo de esperanza para alguien con un trastorno cognitivo". Las indicaciones que el profesional da a la familia es continuar estimulando a Bennett para que siga cantando y actuando el mayor tiempo posible. Su ultima actuación en público fue en marzo de 2020.

Tal y como publica el medio Page Six, el intérprete comenzó a preocuparse por su salud por primera vez en 2015, cuando comenzó a registrar los primeros problemas a la hora de recordar los nombres de los músicos de la orquesta que lo acompañaba.

Susan es la tercera esposa del legendario cantante, y es la que en la actualidad cuida de su dieta y su ejercicio diarios para ayudar a preservar la memoria de su marido. Mirando al futuro, esta espera que el final de su vida sea tan pacífico como el de Sean Connery, que murió el pasado año mientras dormía, diagnosticado de una demencia severa. "Espero eso con Tony", dice en sus declaraciones a AARP. "Ojalá se vaya a dormir una noche y eso sea todo. Espero y rezo para que no empeore, eso es realmente una locura".

Bennett, de 94 años, saltó a la fama en la década de 1950 y disfrutó de un resurgimiento en los 90, adquiriendo popularidad entre el público joven en parte por una aparición en MTV Unplugged. Continuó grabando y haciendo giras constantemente, y fue conocido por toda una generación nueva después de grabar Cheek to Cheek con Lady Gaga, que debutó en el primer lugar de las listas de popularidad de Billboard desde su lanzamiento en 2014.