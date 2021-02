Rozalén y su bonita reflexión de la vida entre pantallas

En un mundo digital como el que vivimos ahora, parece que el valor de lo tangible pierde peso y los recuerdos se difuminan entre publicaciones. Sobre esto, la cantante Rozalén ha compartido en su cuenta de Instagram una bonita lección que ha aprendido de la mano de su madre.

La cantante manchega ocupa muchas páginas de revistas en las que hablan de la bonita música de Rozalén o sus nuevos proyectos, tal y como ha compartido la artista, su madre guarda todas y cada una de estas fotos de revista. "Mi madre recorta las fotos de las revistas en las que aparezco y las enmarca. Esta descansa sobre el cabecero de su cama. Decora con mariposas de colores las paredes de su casa." escribía Rozalén.

Además, la artista reflexionaba sobre el choque que supone para los mayores guardar todos los recuerdos en las el el móvil o aparatos electrónicos, en lugar de en álbumes de fotos o similares. "No comprende porqué guardo en un mv miles de fotografías. Porqué no las imprimo. Porqué no las veo.", recordaba Rozalén.

"Por eso le dediqué tiempo y le preparé un álbum de cientos de recuerdos. Para que no se olvide de la maravillosa vida que me ha ofrecido..." concluía la cantante y es que sin duda, el amor de una madre es incondicional y superior a todo.

La publicación recogió todo tipo de comentarios de cariño y admiración hacia la cantante y también hacia su madre, entre ellos el de Sofía Ellar, quien escribía: "Tu madre es la mejor y se sube contigo al escenario y cantáis. Tu padre se sienta en una silla tras el escenario orgulloso a más no poder de ti sois geniales", escribía Ellar emocionada.