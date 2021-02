Hugo Cobo en LOS40 Global Show: “Si te gusta Sirena, te van a gustar las canciones que están por salir”

El artista cordobés Hugo Cobo continúa celebrando la gran acogida de su primer EP, Doleré y ha estado en conexión con Tony Aguilar en LOS40 Global Show para hablar de su trabajo y de todo lo que está por venir. Agradeciendo a sus fans en todo momento, Hugo nos ha contado sobre su más reciente lanzamiento que: "La verdad es que ha ido súper bien. Me siento muy orgullos de que haya tenido esta repercusión y ese recibimiento porque cuando trabajas tanto en algo y le tienes tanto cariño, el hecho de que la gente lo vea y lo reconozca y lo quiera me hace sentir súper orgulloso".

El cantante, una de las nuevas estrellas de la cantera de Operación Triunfo, ha contado a Tony Aguilar que mantiene una muy buena relación con sus compañeros del talent show: "Nos vemos cuando podemos y hablamos cada día. Estamos muy unidos", ha dicho Hugo.

Para Hugo ha sido un sueño poder lanzar su primer proyecto, un EP en el que el artista echa el resto a través de 5 preciosas canciones compuestas íntegramente por él y en las que se atreve con una gran variedad de géneros musicales. Dos de ellas, Intenta Olvidarme y Soy yo funcionan como singles oficiales de Doleré, en el que también encontramos títulos como la adictiva balada Sirena o la vibrante Sin Lactosa.

El privilegio de Hugo Cobo

Para la puesta en marcha de este trabajo discográfico, Hugo ha contado con grandes profesionales como Fernando Boix, Tato Latorre, Pedro Elipe y Mark Montserrat, entre otros. Tal y como cuenta en LOS40 Global Show, sobre el proceso de grabación y producción del disco: "Para mí ha sido un privilegio poder estar con estas personas porque son unos musicazos... además me han ayudado en lo personal y musicalmente también, me han hecho sentir súper cómodo, con confianza, y esto ha dado como fruto el EP. Si escuchas el EP se nota el buen rollo, la buena vibra que teníamos".

Hugo Cobo y 'Sirena'

Es difícil para un artista elegir una sola canción, pero si Hugo Cobo tuviera que elegir ahora mismo, ese tema especial sería Sirena. "Es un baladón, la letra me salía de dentro... estoy muy orgulloso de esa canción y la gente la ama", cuenta orgulloso a Tony Aguilar.

Lo cierto es que Sirena es una de las canciones más poderosas que encierra este EP. Una composición que arranca calmada y que va creciendo segundo a segundo, acorde tras acorde. Un tema que acaricia el corazón desde el primer verso y que Hugo sabe conjugar a la perfección gracias a los genuínos giros de su voz y a esos arreglos que la hacen única.

De nuevo en el estudio

Pese a la incertidumbre y pese a que acaba de lanzar su primer trabajo, el cantante andaluz no para de crear y ya ha dicho que se encuentra componiendo y de vuelta en el estudio de grabación.

"Estoy grabando muchas cosas, componiendo todos los días. No paro, creo que se me nota en las ojeras", dice bromeando Hugo. "Pero no me saturo. No estoy saturado, siempre tengo algo que decir, me motiva más a seguir. La verdad es que están saliendo cosas muy guays. Si te mola Sirena, te van a molar las que están por salir".