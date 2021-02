Del ‘Si tú la quieres’ al ‘Tú me dejaste de querer’: las fases del amor abren y cierran la lista esta semana

La última lista de enero y primera de febrero se abre y se cierra con artistas nacionales. Con títulos bastante relacionados, que, puestos juntos, parecen hablar de una relación que fue feliz y ya no lo es. En el puesto de farolillo rojo se encuentran esta semana David Bisbal y Aitana con Si tú la quieres, que enfila la puerta de salida después un espectacular recorrido de 38 semanas que les llevó al número uno. Como líder actual está Tú me dejaste de querer, de C. Tangana con El Niño de Elche y La Húngara. Los clips de estas dos canciones, y de las otras 38 de la lista, los hemos reunido en el vídeo de la parte superior, presentado por Tony Aguilar. En el repaso damos cuenta también del debut en LOS40 de Olivia Rodrigo, que ha sido la entrada más fuerte (y única) con Drivers license (#26), del récord de permanencia de 54 semanas de The Weeknd con Blinding lights (ahora en el #34) y de la formidable subida de seis posiciones de Dua Lipa con uno de los tres temas que tiene en lista, Levitating (que se sitúa en el #9). También recordamos el single que ha salido del ránking: Tattoo remix, de Rauw Alejandro y Camilo.