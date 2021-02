Estas historias de superación te inspirarán

No hay nada más bonito y admirable que conocer a personas que, después de apartar durante años un proyecto o sus estudios, deciden retomar sus ilusiones y nos sorprenden alcanzando todos sus objetivos.

Como podéis imaginar, hoy queríamos hablaros de cambios y pasos hacia delante como el que ha hecho el mismísimo Rafa Mora. El ex tronista y colaborador de todos los programas de salseos de Telecinco se ha convertido en un estudiante aplicado. Rafa está cursando la carrera de Periodismo y está siendo de los empollones de la clase. Ha llegado a tal punto, que ni él mismo se reconoce.

En Anda Ya nos motiva mucho conocer esas historias de superación que han cambiado vidas y que han motivado a muchos. Por eso, y como no podía ser de otra manera, hemos querido conocer las experiencias de nuestros andayeros.

Historias de superación que te van a inspirar

Desde Toledo, Sheila nos ha contado cómo tardó 10 años en sacarse el carnet de conducir. Lo peor es que no era por suspender los exámenes, era porque no se presentaba en la autoescuela. Después de gastarse un dinero y no aparecer en años, Sheila cambió el chip, empezó a estudiar, y en un año ya tenía su permiso.

María de Madrid ha seguido el ejemplo de Rafa Mora. Tiene 35 años y cuando sus peques se quedaban fritos se ponía a ver series de Netflix. Hasta que un día, decidió cambiar de mentalidad y se apuntó a la universidad para mayores de 25 años.

A pesar de su trabajo y de cuidar de dos pequeños, está estudiando una ingeniería. Como os podéis imaginar, todos los la rodean están orgullosísimos de ella. “No hay límites. Todo lo que te propongas se puede conseguir”, nos ha dicho en directo.

"He dejado de ver series y ahora me estoy sacando una INGENIERÍA con el tiempo que invertía viendo series" 📺



¡Es alguna de las historias de superación que estamos escuchando en #AndaYaEnLos40! pic.twitter.com/pdapApHDEE — Anda ya! (@40Andaya) February 2, 2021

Para rematar, Reme de Cáceres nos ha contado su historia que es pura motivación para el resto de los mortales. Con 42 años terminó su primera media maratón después de duros entrenamientos y lesiones. ¿Lo mejor? Que ya lleva 5, y este año se ha puesto como objetivo, si el virus lo permite, hacer su primera maratón.

