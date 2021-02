La felicitación de Kevin Jonas a su hija que ha dejado alucinando a sus fans

Parece que fue ayer cuando lo dábamos todo al ritmo de temas de Jonas Brothers como Paranoid, When You Look Me In The Eyes o S.O.S. Pero no, de eso han pasado ya mínimo 12 años. Eso sí, al menos su música ha vuelto a nuestras vidas.

De que el tiempo vuela ya se ha encargado de recordarlo Kevin Jonas a través de sus redes sociales, donde ha felicitado a su hija mayor Alena. La pequeña cumple siete años, y sus seguidores han recordado el día de su nacimiento casi como si fuera ayer.

"Feliz cumpleaños a mi bella Alena. No puedo creer que tengas 7 años. Esto es muy loco!!! Nunca dejes de hacer el tonto. Te queremos!!", dice el cantante en la descripción de la foto. En ella aparece la protagonista del día haciendo una divertida mueca.

Happy birthday my beautiful Alena! I can’t believe you are 7, this is crazy!!!! Never stop being silly we love you. pic.twitter.com/inJlhoGsfV — kevin jonas (@kevinjonas) February 2, 2021

Como era de esperar, los seguidores del artista no han tardado en inundar las respuestas del tweet con sus felicitaciones. Aunque entre ellos también se leen los de aquellos que no pueden salir de su asombro al tomar consciencia de que la hija de Kevin ha cumplido siete años. "Kevin, eres padre de una niña de siete años. Me estoy sintiendo como una anciana ahora mismo. Le envío amor hoy!!", dice una seguidora.

Kevin se casó con Danielle Deleasa en 2009. Nick y Joe Jonas ejercieron de padrinos de este matrimonio. Cuatro años más tarde, el artista anunció que tanto él como su mujer estaban esperando la llegada de su primera hija, Alena Rose Jonas, que nació en 2014. Pero no todo quedó ahí, ya que la familia aumentó en 2016 cuando dieron la bienvenida a su segunda hija Valentina Angelina Jonas.

Si hay algo que Kevin y Danielle han demostrado en redes sociales es que sienten pasión por sus dos hijas, y que, tras años de matrimonio, siguen conservando la llama del amor como el primer día. ¡Y que siga así!