‘La isla de las tentaciones 3’: Diego confirma lo que pasará con el perro si Lola se lía con otro

En el segundo debate de La isla de las tentaciones 3 pudimos ver la reacción de Diego a su hoguera. Ha podido ver las lágrimas de su chica, Lola, que empieza a sentir algo por uno de los solteros.

"Lo que a Diego le falta hacia mí, que tiene Simone, es esa atención, yo tengo que ir detrás. Igual se ha acostumbrado. Necesito esa esencia de cariño para fortalecer la relación. A mí me encanta que me abracen, que me hagan sentir como una princesita. Suena típico, pero me hace sentirme muy bien", explicaba Lola a sus compañeras.

La chica está sufriendo porque nota una atracción hacia el italiano que no sabe cómo afrontar. Reconoce que quiere a Diego pero que le falta algo y se ha llegado a plantear qué es lo que pasaría con el perro si acaban rompiendo.

No sin mi perro

"Yo a Diego le quiero mucho, pero si lo dejo con él por equis razón no me voy a morir porque sé tirar para adelante sin un hombre, pero el perro tía...”, expresaba entre lágrimas.

Ella sabe que si su relación con su chico se acaba va a sufrir y no precisamente por la ruptura con él. “Si Diego ve algo que no le gusta va a quitármelo de golpe para hacerme daño porque es rencoroso y vengativo... se rompe una familia. Que hombres hay muchos, pero el perro...él solo es el", expresaba sin poder contener la emoción, “nunca voy a tener un perro igual, es casi humano".

Un novio dolido

Diego ha visto las preocupaciones de su chica y no le ha sentado nada bien. Y claro, ha sentenciado y dejado bien claro lo que pasará con Horus si su chica le falla.

“Lo del perro, obviamente, el perro está a mi nombre. Si ahora se lía con el chaval este y tal, el perro es mío y el perro se queda conmigo, obviamente”, le explicaba a Sandra Barneda. Está claro que Lola conoce bastante bien a su chico y sabe perfectamente cuál va a ser su reacción.

Tenemos que ver cómo evoluciona la relación entre Lola y el italiano y si finalmente Diego cumplirá su amenaza.