Melyssa Pinto acusa de montajistas a Tom Brusse y Sandra Pica en el debate de ‘La isla de las tentaciones 3’

El culebrón de Tom Brusse, Melyssa Pinto y Sandra Pica tiene un nuevo capítulo. La verdad es que saben cómo alimentar su historia. En el primer debate de La isla de las tentaciones 3 pudimos ver el reencuentro del francés con la que era su novia cuando entró en el programa. No se veían desde el debate final de su edición.

Brusse acabó pidiendo perdón a Melyssa y Sandra entró por video llamada para advertirles de que estaba esperando que él llegara a casa para marcharse. Pues bien, parece que aquella amenaza se cumplió, pero sólo temporalmente porque siguen juntos y hemos podido verlo en el segundo debate.

“Tengo muchas ganas de entrar, no me apetece seguir hablando del tema, pero he visto que ha habido comentarios, que por una educación y respeto a como yo lo he pasado, me han parecido innecesarios”, explicaba antes de aparecer en el programa.

Sandra ha venido al #TentacionesDBT2: "Ha habido comentarios que han sido innecesarios" https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/JKqsTdQtcj — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 1, 2021

Promesa cumplida

Por lo visto, cuando Brusse llegó a su casa, comprobó que Sandra cumplía su promesa. "Cuando volví a casa, Sandra se había ido a un hotel. No me cogió el móvil en toda la noche", admitió. "Soy impulsiva. Yo pienso algo y lo hago. Me fui a un hotel porque necesitaba estar sola", reconoció la catalana.

El reencuentro de la ex pareja dio mucho de sí. Se han visto unas imágenes en las que Melyssa llevaba sobre los hombros un abrigo de Brusse durante uno de los descansos del primer debate. Algo que el francés ha justificado: “Es muy sencillo, me lo ha robado”. Tras las risas y los reproches de todo el plató confesó que se lo había ofrecido porque tenía frío.

La nueva imagen de Tinder no entiende muy bien lo que está pasando: “¿Qué es esto? Cuando él salió de allí pidiéndome volver con él, que al final se fue e hizo su camino porque le dije ‘si quieres que te perdone no vuelves a pisar un plató de televisión’ y fue al día siguiente cuando se marchó y se fue con ella, en teoría y le dice que le fue infiel a ella conmigo. Pero, es que, ¿realmente me veis la cara de tonta?”.

Zasca para la pareja

Melyssa cada vez tiene más claro lo que pasa entre su ex y Sandra. No ha dudado en acusarles de montajistas. “Creo, sinceramente, que están jugando los dos. Que están provocando este tipo de situaciones para meterme a mí en este trío y salir cada semana en televisión, entonces, como estoy molesta por este tema porque pasó eso, luego veo que están en televisión contando lo que ha pasado con su relación y pensé esto es un cachondeo”, confesaba.

Parece que empieza a abrir los ojos y cree saber el porqué de la actuación de su ex en el programa. "A veces pienso que todo lo tienen pactado y, de hecho, creo que, si Tom me fue infiel en la isla, fue por ganar tiempo en pantalla. No le voy a dar ningún consejo a Sandra ni a tener empatía con ella, porque jamás la tuvo conmigo. Y, ahora, el karma te ha visitado", le dijo a la que acabó liada con el que fuera su novio.

Melyssa cree que las idas y venidas de Tom y Sandra podrían ser un montaje. ¿Estáis de acuerdo?



🔁 Sí

❤️ No#TentacionesDBT2 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/IKKKvXVgw9 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 2, 2021

¿Acabaremos viendo más episodios de este culebrón?