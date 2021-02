Así reaccionó Toñi Moreno cuando fue sustituida por Jesús Vázquez en ‘Mujeres y hombres y Viceversa’

Toñi Moreno es uno de los rostros televisivos más conocidos de nuestro país. La periodista ha presentado algunos de los espacios más reconocidos de Mediaset en los últimos años como Viva la vida o Mujeres y Hombres y Viceversa.

Pero desde el pasado mes de julio, Jesús Vázquez cogió el relevo como presentador del famoso espacio de citas de Telecinco, dejando fuera del programa a Toñi. De este modo, la periodista andaluza ha hablado por primera vez en una entrevista para El Confidencial sobre qué supuso para ella este cambio.

“Nunca digo que no a nada porque de todos los proyectos se puede aprender. MYHYV ha sido algo distinto a todo lo que he hecho yo antes”, ha empezado diciendo Toñi. La periodista ha continuado explicando que fue muy feliz tanto en el programa de citas como en Viva la vida, asegurando que ella se adapta a todas sus circunstancias.

Con optimismo, Toñi ha continuado explicando, con un símil futbolístico, que lo hizo Paolo Vasile con ella en Mediaset es lo que hubiese hecho cualquier entrenador: dejarla en el banquillo para que Jesús Vázquez salga a jugar. “Y yo nada que decir, solo entrenar y entrenar para que me vuelvan a sacar”.

Toñi también ha hablado sobre cómo fue volver a Viva la vida el pasado verano como sustituta, el programa que presentó antes que Emma García: “Tengo muchos amigos trabajando ahí y reencontrarme con ellos fue precioso”.

Toñi Moreno no ha dejado de trabajar. Aunque no la veamos en Mediaset, la presentadora continúa activa como periodista. Tiene su propia sección en la revista Lecturas, donde habla con algunos de los celebs españoles del momento; y también presenta el programa Un año de tu vida en Canal Sur. Además, el pasado 2020 lanzó su libro Madre después de los 40, donde cuenta en primera persona su experiencia con su primer bebé. ¡Sin duda, esta mujer no para!