‘Y sin embargo’, la crónica de un amor apasionado y desleal que encumbró a Joaquín Sabina

Decía Sabina, poeta universal, que la inspiración “es una señora que casi siempre se va a dormir con otro" y que no se puede cultivar: “viene cuando quiere, solo se puede mantener la actitud del pescador, esperando a ver si pica”. Completando un silogismo, se podría decir que cuando Joaquín Sabina escribió Y Sin Embargo, la ‘señora’ durmió con él, y el pez más grande y valioso picó su anzuelo. Considerada por muchos ‘sabineros’ su obra maestra, figura en la historia de LOS40 como una de las composiciones del maestro que llegó al nº1. Y además lo hizo dos veces. La primera, el 1 de Febrero de 1997, y cuatro años después, 24 de Febrero de 2001, su versión en directo repitió en el puesto e honor.

Y Sin Embargo es una de las 13 canciones que integran Yo, mi, me, contigo, el décimo álbum de Joaquín Sabina. Se publicó en Junio de 1996 y se grabó en los estudios Red Led de Madrid, en los que el artista trabajó… y sudó: “Me he tirado cuatro meses en el estudio porque cada vez soy más perfeccionista y creo que sigue afectándome la idea judeo-cristiana de que, para que algo funcione, tiene que costarme sudor y trabajo”, explicaba Joaquín en la rueda de prensa en la que dio a conocer el disco. En una semana ya había vendido 80.000 copias y era nº1 en la lista oficial de ventas.

Al jienense le acompañaron sus productores habituales: “Si existe el paraíso en la tierra, seguro que se parece a una habitación con guitarras y güisqui, y Panchito Varona y Antonio García de Diego. A ambos les deben el alma estas canciones”, escribía Sabina en los agradecimientos del libreto del álbum. Además de productores, Varona y de Diego son los co-autores de la música de Y Sin Embargo, corte 9 del álbum y pieza clave del repertorio de Joaquín Sabina, quien ha confesado en alguna ocasión su predilección por el tema, señalándolo como uno de sus favoritos.

Y Sin Embargo es una canción de amor, un amor apasionado (“te juro que por ti daría la vida entera”), pero también de deslealtad, de infidelidad (“te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera”), de sentimientos de culpa (“Y me envenenan los besos que voy dando”) de esos de ‘ni contigo ni sin ti’ (“cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado”).

Obra maestra, la preferida de los ‘sabineros’

Y Sin Embargo es la preferida de muchos ‘sabineros’. En Septiembre de 2019, Pancho Varona puso en marcha una encuesta a través de Twiter en la que pedía ‘Las 12 canciones que los fans de Sabina incluirían en un disco de grandes éxitos’. Y entre las respuestas que obtuvo, la canción número 1 en las preferencias de los seguidores del artista fue… Y Sin Embargo.

Benjamín Prado, poeta, escritor, gran amigo y compañero de viaje de Joaquín Sabina, califica el tema como ‘obra maestra’: “…cuando se habla de él, hay que tener en cuenta que es el autor de Contigo, Y sin embargo, Princesa, Noches de boda, Peces de ciudad, Y nos dieron las diez… Es decir, hay que intentar escribir cosas que sean capaces de echarle un pulso a esas obras maestras que, resumiendo, son lo mejor que se ha escrito en nuestro idioma”.

Y sin embargo con Serrat, Ana Belén o Vanesa Martín

Imperecedera. Aunque casi cumple un cuarto de siglo, Y Sin Embargo es una pieza fundamental del repertorio de Sabina, y ha permanecido inalterable en el recuerdo colectivo. El artista la lleva a sus conciertos y su versión en directo aparece en el doble CD Nos sobran los motivos (2000). Sobre el escenario también la ha cantado acompañado de Joan Manuel Serrat, Ana Belén o Vanesa Martín.

Para la malagueña significa mucho, porque con Y sin embargo, cumplió su sueño de cantar junto a su admirado Sabina. En Noviembre de 2017, en el Luna Park de Buenos Aires, Joaquín la invitó para interpretar a dúo la canción: “Fue un sueño cumplido. Joaquín Sabina es un tipazo, generoso, y ha escrito las canciones más bellas del mundo. Aquella fue de las veces que más nerviosa he estado en mi vida, se me salía el corazón. Pero él llegó al camerino y me dijo: ‘Aquí no hemos venido a sufrir. Al menos tú no; yo sí, yo estoy atacado’”

Muchos artistas no han podido resistirse a hacerla un poquito suya. Antonio Carmona convirtió Y Sin Embargo en una rumba-salsa bailable para el disco homenaje De purísima y oro. Los flamencos cantan a Sabina (2012). Le acompañaron en la grabación músicos cubanos y según el componente de Ketama: “Le he dado una vuelta y ha salido una rumba muy canalla”.

En 2019 fueron Dani Martín y Zahara quienes hicieron su versión para otro álbum tributo al maestro llamado Ni tan joven, ni tan viejo. Para el ex cantante de El Canto del Loco, Sabina significa mucho en su carrera… “y como persona aún más”. Recordamos que en LOS40 Music Awards 2020, Dani recibió un Golden acompañado de un emotivo mensaje de su amigo Sabina.

Dos veces nº1 en LOS40

A lo largo de sus más de cuatro décadas de recorrido, Joaquín Sabina ha liderado la lista de LOS40 en siete ocasiones… dos de ellas con Y Sin Embargo. El single de Yo, mi, me, contigo, llegaba por primera vez al puesto líder el 1 de Febrero de 1997. Y justo cuatro años después, el 24 de Febrero de 2001, el tema volvía a ocupar el nº1 cuando salió su versión en directo dentro del doble álbum Nos sobran los motivos (2000).

Ruido (en 1995), Contigo (1996), 19 días y 500 noches (en 1999), Ruido (directo) (en 2001) y 69.G (en 2002) son las otras canciones con las que Sabina ha sido nº1 en LOS40.

Y sin embargo… enmudeció

Curiosamente, la canción que tantas satisfacciones ha dado al artista, está también asociada a uno de sus peores momentos. Fue el 16 de Junio de 2018, con el WiZink Center de Madrid lleno hasta la bandera, cuando se quedó sin voz mientras la cantaba. Había interpretado ya 12 canciones y le llegaba el turno a Y Sin Embargo. Antes de empezar, avisó: "Hay días que se cruzan los cables del corazón y la garganta". No pudo terminar. La dejó a medias… se retiró y no volvió a aparecer. La tuvo que completar Pancho Varona. Y fue Varona quien informó después: "Sabina se ha quedado totalmente mudo y no va a poder seguir el concierto. Lo sentimos mucho, de verdad".