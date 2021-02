Marta Pombo reaparece en redes para anunciar su ruptura con y Luis Giménez

Marta Pombo, la hermana de María Pombo ha reaparecido este martes en las redes sociales tras dos meses de casi total desconexión para dar una triste noticia a sus seguidores: ella y su marido, Luis Giménez, se han tomado un tiempo en su relación después de algo menos de un año y medio de haberse casado.

Marta Pombo ha comunicado la noticia a través de un video en el que ha puesto al día de su vida a sus más de 430.000 seguidores en redes sociales, en el que ha indicado que la decisión de no estar juntos la han tomado de forma conjunta Luis y ella y que ha sido "por los dos". "No nos estábamos haciendo bien y lo necesitábamos. Nos queremos muchísimo. Somos muy importantes el uno para el otro en nuestra vida. Para mí él es una persona maravillosa, inteligente y brillante. Es una persona vitamina", ha indicado la mediana de las Pombo sobre el que ha sido su pareja durante los últimos años.

Además, Marta ha querido pedir a sus seguidores que por favor la respeten en este momento tan complicado y que hagan lo mismo con Luis, pues según ella misma ha querido dejar ver, ambos necesitan un respiro para asimilar los cambios que se están dando en sus vidas. "Los mensajes que nos han llegado a mandar a los dos son muy duros y por muy fuerte que seas al final te acaban derribando y esto no quiero que lo merezcamos", ha indicado la influencer justo antes de anunciar que después de compartir esta noticia, volverá a estar fuera de redes durante el tiempo que sea necesario para recuperarse.

Luis confirma la noticia

Por su parte, Luis Giménez también ha querido dar la noticia a sus seguidores aunque ha sido más escueto que la que hasta ahora ha sido su mujer. El empresario ha subido una foto a sus stories y ha confirmado que se está dando un tiempo con Marta y ha querido dejar claro que siempre la querrá.

"Como ya sabéis Marta y yo hemos decidido darnos un tiempo. No se trata ni de un enfado ni de una rabieta ni nada de eso, se trata de buscar la felicidad, una felicidad que, a día de hoy, no éramos capaces de darnos. Así que ha tocado echarle pelotillas al tema y tomar esta dura decisión para volver a encontrarnos a nosotros mismos. Marta me ha dado los mejores años de mi vida y por eso siempre será super especial para mí y siempre la querré", ha indicado Luis.

Luis Giménez ha comunicado la noticia a través de su Instagram. / Instagram Luis Giménez

Un mal momento para Marta Pombo

Además de la ruptura con Luis, los últimos meses han sido muy difíciles para Marta Pompo pese a la enorme alegría que le ha traído su sobrino Martín. La influencer ha desvelado también hoy que está en tratamiento psiquiátrico desde hace un tiempo y que los rumores que han corrido sobre su posible embarazo la han afectado profundamente.

Además, ha señalado que sufre una enfermedad intestinal que la ha hecho engordar unos seis kilos en los últimos meses y que ya se está tratando. ¡Mucho ánimo de nuestra parte Marta! ¡Esperamos que te recuperes pronto y que tú y Luis volváis a encontrar la felicidad!