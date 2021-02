Kylie Jenner celebra los tres años de su hija Stormi con una fiesta familiar pero llena de excentricidades

Stormi Webster ha cumplido tres años y sus padres - Kylye Jenner y Travis Scott- se han encargado de que este día sea inolvidable para ella. Como es habitual en el clan, la pequeña ha disfrutado de una fiesta por todo lo alto, con todos los lujos posibles y todo tipo de excentricidades.

Aunque, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, la celebración ha tenido que ser adaptándose a las medidas del Coronavirus, por lo que, Stormi disfrutó de una fiesta familiar rodeada de sus primos y sus tíos. "Stormi World 3 se canceló por razones obvias. Pero aun así hice todo lo posible por Stormi en mi casa, y estamos simplemente haciendo una fiesta con todos sus primos y familia, que seguirá siendo igual de increíble", comentaba Kylie Jenner sobre la fiesta de su pequeña.

La temática elegida para este año fueron los cuentos de princesas. Así, Stormi, vestida con un bonito traje rosa y una tiara que adornaba su cabello, soplaba las velas de su pastel rodeada de globos, castillos, una carroza como la de Cenicienta, puestos de chuches, nuggets y patatas fritas para sus invitados y, por supuesto, la joya de la corona: Un tobogán hinchable coronado con la cabeza de la pequeña.

El lema de la fiesta era: "La tercera vez es un encanto", frase que decoraba los globos dorados y que también aparecía en la colección de sudaderas y camisetas que regaló a sus invitados.

La familia Jenner-Kardashian volcadas con el cumple de Stormi

Kylie Jenner no podía contener la emoción en esta fecha tan señalada para ella, en un post de Instagram, lamentaba no poder parar el tiempo y así disfrutar más de su pequeña. "Gracias Dios por enviarme esta pequeña alma. Hoy lloro porque no puedo parar el tiempo. Son todas las pequeñas cosas que echaré de menos como tu bonita voz y nuestras largas charlas en el orinal. Verte experimentar todo por primera vez ha sido la mejor parte de estos últimos años pero por otro lado me emociona verte crecer en la niña más especial que sé que serás y todas las cosas increíbles que sé que harás. ¡Feliz cumpleaños a mi bebé por siempre!, escribía la influencer

Al igual que las tías de la pequeña: Kim, Kendall, Kourtney y Khloe, quienes compartieron fotos con la pequeña y le dedicaron unas bonitas palabras.