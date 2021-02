Marilyn Manson, solo y acorralado, pierde el apoyo de su sello discográfico

El comunicado de Evan Rachel Wood señalando con nombre y apellidos a Brian Hugh Warner, populamente conocido por su nombre artístico, Marilyn Manson, ha causado un auténtico terremoto mediático. La actriz de Westworld acusó a su ex-pareja de haber abusado de ella en reiteradas ocasiones, llegando a minar su integridad para quedar completamente sometida a sus deseos. Además, sobre él pesa una durísima acusación de violación y torturas, tanto físicas como psicológicas.

"Empezó a acosarme cuando era una adolescente y ha abusado de mí terriblemente durante años", relató Evan Rachel Wood. "Me lavó el cerebro y me manipuló para que me sometiera. Estoy harta de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para señalar a este hombre tan peligroso y exponerlo frente a todas esas industrias que le han dado cabida antes de que arruine más vidas. Estoy de parte de todas las víctimas que ya no pueden seguir en silencio".

Naturalmente, la estrella de thrash metal, uno de los personajes más reconocibles de la música por sus excéntricas vestimentas y looks arriesgados, ha negado las acusaciones, calificándolas de "horribles distorsiones de la realidad".

En su cuenta de Instagram, el también actor se defendió diciendo que "Obviamente mi arte y mi vida han sido siempre motivo de controversia [...] Mis relaciones íntimas siempre han sido consentidas con parejas con ideas afines a las mías A pesar de cómo –y por qué motivos– han decidido desfigurar el pasado, esa es la verdad".

La respuesta a las acusaciones, sin embargo, no se ha hecho esperar por parte del mundo de la música. El sello discrográfico que producía los álbumes de Manson, Loma Vista Recordings, ha comunicado que va a cesar su colaboración con el artista tras las "perturbadores acusaciones" de Wood y ha informado de que va a "parar la promoción de su actual disco musical" y que no volverá a trabajar con él en un futuro.

El canal de televisión Starz también ha tomado cartas en el asunto y ha decidido eliminar por completo la aparición de Marilyn Manson de algunas de sus series, como American Gods (emitida en Amazon Prime Video), donde no se le volverá a ver a pesar de que estaba programado que apareciese en los próximos episodios de la tercera temporada encarnando al cantante Johan Wengren. Tampoco saldrá en la segunda temporada de Creepshow, tal y como estaba previsto.