Wisin y sus planes de colaborar con Rosalía: “Seguramente próximamente pase”

Wisin es uno de los reyes del reguetón. El puertorriqueño fue uno de los pioneros en traspasar fronteras con su música, demostrando que este sonido urbano podía convertirse en un fenómeno global. El tiempo le dio la razón y ahora el reguetón suena en todos lados: desde Europa a Latinoamérica, pasando por Estados Unidos o Turquía. No hay país que no se haya resistido a este fenómeno.

Junto a Yandel puede presumir de tener algunas de las canciones más míticas del reguetón: desde Noche de sexo hasta Rakata, pasando por Pam Pam. Además, en solitario ha lanzado cuatro álbumes. ¿El último? Sobreviviré en 2017.

Además, este 2021 ha empezado por todo lo alto, lanzando Mala costumbre junto a Yandel y Manuel Turizo. Pero el trabajo de Wisin también se encuentra en los estudios, ayudando a producir temas para otros.

En LOS40 Urban, nuestro compañero Sergio Labrador ha hablado con él y le ha desafiado a jugar a Ni por un millón. De este modo, la estrella puertorriqueña ha tenido que contestar algunas de las preguntas más locas. ¿Se cambiaría el nombre? ¿Se vestiría como Bad Bunny en Yo perreo sola? ¿Haría un nuevo grupo junto a otro artista? Quizá por un millón de euros sí…

¿Colaboración con Rosalía?

Durante le juego, Wisin y Sergio han estado hablado de muchas cosas. Una de ellas ha sido con qué artista le gustaría colaborar. Y es que el cantante ha podido trabajar con algunas de las mayores estrellas de la industria. ¡Tened en cuenta que empezó hace más de veinte años!

Además de Marc Anthony o Bruno Mars, otro nombre que ha salido a relucir ha sido el de Rosalía:

“Sería interesante trabajar con Rosalía. Es una representación de ustedes. Ese sonido que tiene viejo del reguetón. Hacer algo diferente con ella que la gente disfrute y que fuese muy rico. Seguramente próximamente pase, pero como te digo ‘las cosas deben ser muy espontáneas’”

¿Tendrán algo entre manos? Seguro que a los fans de ambos artistas les encantaría verlos juntos.

El día que David Bisbal lo llevó a comer

Cuando Sergio le ha preguntado si por un millón de euros empezaría una dieta. Wisin, además de decir que sí, ha recordad0 aquella vez que David Bisbal lo llevó a comer al sur de España cuando trabajaron juntos hace once años en el tema Torre de Babel:

“Recuerdo una vez ir con David Bisbal a comer a Almería, porque estábamos grabando un vídeo, y comimos portero y me encantó. Nos bebimos un vino rico. Me encantaría poder ir más a España, pero con esta pandemia no se puede”