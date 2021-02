Michael Jackson, Amaral, Pablo Alborán y The Black Eyed Peas también fueron Nº1 una primera semana de febrero

Esta primera semana de febrero el número uno de la lista es Tú me dejaste de querer, de C. Tangana, con La Húngara y El Niño de Elche. Pero ¿qué otras canciones lideraron el chart de LOS40 en las mismas fechas en años anteriores? Para eso está La Máquina del Tiempo, que Tony Aguilar pone en marcha puntualmente y nos recuerda que, el año pasado, el primer puesto era para Tabú, de Pablo Alborán y Ava Max; era su segunda semana en el número uno.

Hace cinco años, el tema que mandaba en lo alto era también de producción nacional: Hundred miles, del colectivo de DJs Yall junto con la cantante Gabriella Richardson. Un elegante single de música electrónica que sirvió de fondo a la campaña publicitaria de una marca de ropa barcelonesa. En 2011, hace diez años, continuaban en el número uno The Black Eyed Peas con The time (dirty bit).

La cuchipandi de Amaral (Marta, Sebas, Guille y los demás) alcanzó la posición de honor una semana como esta de 2006. Y en 2001, Original prankster, uno de los bombazos de punk-rock de los californianos The Offspring, punta de lanza de un movimiento que rejuveneció los rugosos sonidos de ese estilo, protagonizando una sana rivalidad con Green Day que deparó una buena colección de temazos.

Y desconectamos La Máquina del Tiempo con el número uno esta semana hace 25 años: Earth song, del colosal Michael Jackson. Incluido en su noveno álbum, HIStory: past, present and future, Book I, dio muestra una vez más de la concienciación social del Rey del Pop, presente en otras canciones como We are the world, Man in the mirror o Heal the world. En esta ocasión, ponía el foco en su preocupación por el medio ambiente.

Earth song tiene una anécdota curiosa: mientras Michael Jackson la interpretaba en directo en la ceremonia de los Brit Awards de 1996, Jarvis Cocker, cantante de Pulp, subió por las bravas al escenario y entorpeció gravemente la actuación, revoloteando alrededor de Jackson y llegando a hostigar a uno de los niños del coro. Lógicamente, su actitud no gustó nada a Michael, que tachó el gesto (con razón) de “desagradable y cobarde”. En fin, uno de esos momentos surralistas de la historia del pop.