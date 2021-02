La TikToker Lucía Fernández nos explica la historia que hay tras su foto con Trueno

Con tan solo 16 años Lucía Fernández empezó a publicar vídeos en youtube, fue su vía de escape para lidiar con su timidez. Pero cuando sus compañeros se dieron cuenta de que sus seguidores empezaban a multiplicarse, no le pusieron las cosas fáciles. Ha pasado por sucesos complicados en su vida y ha lidiado con todos ellos fortaleciendo su cáracter. Ahora los comparte en su primer libro, Empecemos de cero.

En él nos descubre cómo es más allá de las cámaras, esas que le han dado tanta popularidad en redes. En TikTok está a punto de alcanzar el millón y medio de seguidores y reconoce que le gusta crear contenido. También le gusta la música que forma parte de muchos de sus placeres. Baila reguetón y se emociona con el rap y el trap. Es una asidua de las batallas de gallos y tiene en su muro una foto con Trueno. En su libro incluye una lista de 100 placeres y muchos de ellos tienen que ver con la música. Y de todo eso y más, hemos hablado con ella.

¿Le has enviado el libro a la profe que te dijo que lo tuyo no era escribir?

No, la verdad es que todavía no se lo he enviado, pero sí que quería ir al instituto, a dejarlo ahí porque lo paseé bastante mal con los profesores y para que vean lo que he podido conseguir, aunque ellos me decían que no valía para nada. Yo tenía 14 o 15 años y cuando me dijo esto yo me lo tomé como que yo no valía para eso y no podía hacerlo, ya está. Pero luego pasa el tiempo y te das cuenta de que si tienes esfuerzo y dedicación puedes conseguir lo que te propongas, aunque te digan que no puedes.

¿Te ha costado mucho dar el paso?

Sí, me costó bastante porque es muy personal, tiene muchas cosas de mi vida y cuando estaba escribiendo era recordar todas las cosas que me pasaron estos últimos años y era duro.

Es el retrato de una chica que ha tenido muchos palos en la vida: ¿Cuál es el que más te ha enseñado?

He ido aprendiendo con todo. Considero que mi adolescencia y mi infancia no han sido fáciles. Tampoco es que haya sido un infierno porque he conseguido todo lo que me he propuesto y mi madre me ha ayudado mucho. Pero, al principio, cuando mis padres se separaron, no tener la figura de mi padre y estar siempre con la madre y ver cómo la gente de mi entorno tenía su familia completa, eso costó bastante asimilarlo y me enseñó que no necesitaba tener a mi padre al lado siempre para seguir adelante y hacer mi vida normal y cumplir mis sueños.

Esta parte me ha chocado porque eres muy joven y has vivido en una época en la que el divorcio está ya como muy normalizado, ¿no?

Mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años y no lo había visto en mi entorno. Ahora lo veía más normal, pero en mi entorno no tenía ninguna amiga que tuvieses a sus padres separados.

¿Cuál fue la ocasión en la que más te costó empezar de cero?

Cuando me rompieron el corazón que lo pasé mal por un chico y me costó empezar de cero. El título es esto porque creo que es necesario, cuando te pasa algo malo, está bien empezar de cero y tomarte las cosas con humor y ánimo y tener esperanza por hacer cosas, estudiar, lo que sea. En ese momento, volver a empezar en otro entorno me ayudó a seguir adelante.

Te consideras una persona fría y a veces borde, nada que ver con lo que vemos en redes… ¿de dónde viene esa percepción?

Siempre me he considerado fría y borde porque es lo que me han dicho en mi entorno. Lo de fría es porque me cuesta mucho mostrar mis sentimientos y me ha costado mucho escribir el libro. Y lo de borde es porque te dicen borde, borde, borde y acabas creyéndotelo, aunque yo nunca me he considerado una persona borde. De pequeña mi madre me decía que era una niña super alegre que hablaba con todo el mundo pero que tantos amigos me traicionasen, se metiesen conmigo en el colegio, igual sí me hizo ser más cerrada y puede que la gente me viera más borde. Pero cuando me conoces, de primeras puede que lo pienses, pero luego soy una persona muy cercana que siempre se lo está pasando bien. Es más que de tanto repetirlo, me lo he creído.

Explicas que en el instituto querías pasar desapercibida, suena contradictorio en una influencer.

Tuve móvil super tarde, hasta tercero de la ESO no tenía uno con redes sociales y no me gustaba que la gente me mirase en el instituto. Era una persona normal que pasaba desapercibida, tenía pocos amigos, y no me gustaba destacar. Pero cuando empecé a hacer vídeos y subieron los seguidores, obviamente la gente te empieza a mirar, a señalar, se te empieza a acercar gente y era difícil porque yo soy una persona muy tímida y vergonzosa y me costaba un montón asimilar todo lo que me estaba pasando.

Cuando empezaste en youtube y musica.ly tus seguidores empezaron a multiplicarse, pero llegaron los insultos, ¿cómo lograste lidiar con eso?

Mi madre siempre me ha dicho que no le puedo gustar a todo el mundo y que siempre va a haber gente mala que te va a querer hundir y criticar. Y es lo que pienso. Veo comentarios que se meten con mi físico o lo que sea y al principio te molesta, pero te das cuenta de que solo es gente detrás de una pantalla que solo quiere hacer daño y hay que seguir adelante y no fijarse tanto en los comentarios negativos que, al final, son minoritarios y son muchos menos.

No sé si este libro tuviera tanto mensaje motivacional si no hubieras pasado por una psicóloga.

Esa etapa fue complicada. Me ayudó muchísimo a abrirme y a expresar mejor lo que sentía en cada momento, sobre todo con mi familia porque yo estaba encerrada en mi habitación y no salía de esas cuatro paredes.

Insistes en una idea que cada vez está más presente, la de aceptarse como uno es, ¿lo has conseguido?

Sí, yo creo que ahora mismo sí que me acepto tal y como soy, obviamente todos tienen sus inseguridades. Pero antes no me quería nada, no solo físicamente sino tampoco mi personalidad. Al final he sabido aprender a quererme.

También hablas de quererse primero a uno mismo para estar bien con otro, ¿de dónde sacaste esa lección?

No puedes querer a nadie si no te quieres a ti mismo. Si no te quieres vas a terminar haciendo daño, no puede salir bien. Si te quieres a ti mismo, puedes aprender y querer a otra persona.

Hablas de un desamor, ¿has recibido feedback de esa persona?

Después del libro, no. Sigue estando en mi círculo de amigos, sigo teniendo contacto, pero no sé si lo ha leído.

Hay varios textos que destacan el ‘no’ y que insinúan episodios poco deseables, ¿cómo se lidia con eso?

Ha sido con lo que peor lo he pasado. En esos textos cada uno puede interpretar lo que vea, aunque cuento lo que hay. Sinceramente no sé cómo contarte cómo lidiar con eso, con mucha paciencia, mucho tiempo, aprender a quererme a mí misma y olvidar cosas del pasado y que están ahí. Han creado un poco mi personalidad porque al final están ahí, pero intento no hablar, no recordar, como digo yo siempre, ya fue y lo que está en el pasado se queda en el pasado.

La música está muy presente, ¿qué papel juega en tu vida?

Estoy 24/7 escuchando música, todo, todo el día. Me parece algo super importante, que me transmite un montón. Cuando estoy mal me pongo música y me animo, cuando estoy feliz, también me pongo a escuchar música. Siempre estoy escuchando música y me ayuda un montón a desconectar.

PLACERES MUSICALES DE LUCÍA FERNÁNDEZ Escuchar a Babi. Me encanta tumbarme en mi cama cuando entra el sol por la ventana y aunque Babi suele ser música que la gente escucha para rayadas y cuando está triste, a mí me tranquiliza muchísimo. Que me dé el sol en la cara, estar en mi cama tumbada y escuchar a Babi, me encanta. Saberte una canción entera. Con mi hermana tengo muchísimas que, de repente, la empieza a escuchar ella y voy corriendo a su habitación y nos ponemos las dos a cantarla entera, como locas, porque nos la sabemos entera. Estar en primera fila en un concierto de tu artista favorito. Me parece increíble. Me encantan los conciertos, ahora con el covid está complicado, pero me encanta estar en primera fila y darlo todo. El último… fueron batallas de gallo que me encantan. Poner la música a tope en el coche Me encanta estar en el coche y dar una vuelta en el coche, encima en Cantabria, que en un momento estás en la playa, en otro momento puedes ir a la montaña y estar todo ese camino, el coche a tope escuchando música, me parece un placer increíble, me relaja muchísimo, un planazo. Si montáramos ahora seguramente escucharíamos trap o algo de rap. También depende de la persona con la que vaya. Que te dedique una canción. Me parece un detalle super bonito y que una canción recuerde a ti o te recuerde a alguna persona me parece super especial. Me han dedicado un montón de canciones, siempre lo digo, que me dediquen canciones. Hace último que no me enamoro, pero la última, seguramente que era de rap. Que compartáis gustos musicales. Me parece super importante conocer a una persona y que le guste la misma música que a ti, mola un montón. Un tema de conversación para empezar hablar. Te dice cómo es una persona por la música que escucha. Escuchar rap. Es lo que más me gusta, desde pequeña lo escucho. En el colegio me lo ponían mis amigos en los MP4, y me gustaba un montón. Desde hace cuatro años o así ya empecé yo a descubrir y a buscar sola más en mi casa. Escuchar música en el bus. Me encanta estar en el bus, cuando llueve, con mis cascos, la música, me da mucha tranquilidad. Despertar con la radio. Estoy acostumbrada desde pequeña, cuando iba al colegio, me despertaba mi madre siempre con la radio y me acostumbré. Necesito escuchar la radio por la mañana. Cuando me lleva a veces mi madre en coche a la universidad, siempre pongo la radio. No puedo estar sin ella, la escucho un montón. La música en directo. Es otro rollo, ver un directo es guay.

En tu lista de contradicciones: “Decir que no te gusta el reguetón y saberte todas las canciones”. ¿Te has encontrado a muchos así?

Me parece una contradicción que todo el mundo diga que no escucha reguetón, pero luego vas a una discoteca o estás bailando y te sabes todas las canciones. Conozco mucha gente que lo ha dicho y me hace gracia.

No es tu caso, ¿no?

A mí me gusta el reguetón para ponerme a bailar y estar de fiesta. En mi casa escucho más rap o trap, cosas así.

Te he visto en una foto con Trueno… Cuéntame la historia detrás de esa foto.

Siempre veía las batallas y coincidió que en a un festival que nos invitaron, en Cádiz, iba Trueno. Nunca pido fotos a nadie porque me da mucha vergüenza. Llegamos al backstage y una amiga mía dijo ‘venga, haceros una foto’ y qué vergüenza. Me puse a hablar con él en plan ‘prefiero hablar contigo que hacerme una foto’. Pero al final todo el mundo ‘hazte una foto’ y nos la hicimos. Me hizo mucha ilusión conocerle porque yo le seguía bastante en batallas y me hizo mucha ilusión.

La pandemia truncó tus planes de irte 6 meses a Argentina, ¿cómo has gestionado todo esto?

Me iba a ir con la universidad con Erasmus a Argentina, pero llegó la pandemia mundial y adiós Argentina.

¿Quién te gustaría que leyera este libro?

Quiero que lo lea una persona que, en este momento, necesite un libro y sentirse identificada con muchas cosas que yo he pasado. Que lo lea y se pueda sentir identificada y pueda ayudarla.