Laura Pausini y Trent Raznor, favoritos de los Globos de Oro por ‘Yo Sí’ y la música de ‘Soul’

La lista con los nominados a los Globos de Oro ya es oficial, y el apartado de bandas sonoras y canciones originales ha dejado algunas sorpresas, mientras que otras nos las veíamos venir. Por ejemplo, Laura Pausini ha conseguido meter la cabeza entre las candidatas gracias a su tema Yo Sí, una hermosa canción cargada de sentimiento que desde que se publicó se convirtió en uno de los temas compuestos para cine más alabados del 2020. Era un must entre las nominadas.

Esta desgarradora pieza, por cuyas venas corre un espíritu de resistencia ante los malos momentos de la vida, ha triunfado gracias a La vida por delante, la película de Netflix que ha supuesto el retorno al gran escenario mediático de Sophia Loren, leyenda del cine italiano. La película también se postula como una de las candidatas a recibir el premio en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

Además de Pausini están nominadas H.E.R. por Fight for You, canción compuesta en exclusiva para la película Judas and the Black Messiah y Leslie Odom Jr. por Speak Now, uno de los temas medulares de Una noche en Miami.

También son candidatas Celeste por Hear my Voice, que arrasó gracias a la película El juicio de los 7 de Chicago y, finalmente, Andra Day por Tigress & Tweed, canción que pudimos escuchar en el excelente biopic de Lee Daniels sobre la mítica figura de Billie Holiday, uno de los iconos del jazz femenino.

En los apartados de mejor banda sonora original destaca Alexandre Desplat, ganador de dos premios Óscar, que suma su duodécima candidatura a los Globos de Oro gracias a Cielo de medianoche, la cinta de ciencia-ficción de Netflix protagonizada por George Clooney.

Frente a él compite Trent Raznor, que acapara dos candidatuas por componer la banda sonora de Mank junto a Atticus Ross y otra por ser el alma de Soul de Disney, cinta por la cual comparte candidatura de nuevo con Atticus Ross y esta vez, además, con Jonathan Batiste.

Finalmente, en el apartado de banda sonora original también se postulan como grandes favoritos Ludwig Göransson (autor de la sintonía de The Mandalorian) por su trabajo en Tenet de Christopher Nolan, y James Newton Howard, quien compuso la hermosa melodía de Noticias del gran mundo, el nuevo western de Tom Hanks, que está disponible en las carteleras españolas desde la semana pasada.

La gala de los Globos de Oro, para muchos la antesala de los Óscar, se celebrará el próximo 28 de febrero y se emitirá desde dos lugares diferentes: Nueva York y Los Ángeles.

Las encargadas de presentar el evento serán las actrices Tina Fey y Amy Poehler, quienes anunciarán la lista de ganadores a lo largo de una ceremonia sobre la que aún hay pesan dudas: no sabemos si será telemática, si podrán asistir invitados ni qué medidas de seguridad se tomarán en caso de que así sea.