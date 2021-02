Susanna Griso se rompe durante el directo de 'Espejo Público': "Hacía tiempo que no lloraba tanto"

Susanna Griso no ha podido evitar emocionarse tras las palabras de Mamen Mendizábal en Espejo Público. La presentadora de Más vale tarde ha visitado Antena 3 para anunciar su nuevo programa llamado Palo y Astilla, un espacio en el que diferentes personalidades homenajean a sus padres.

En esta presentación, Mamen Mendizabal se abrió en canal y no pudo evitar acordarse del fallecimiento de su madre, un doloroso recuerdo en el que, tal y como ha explicado, la figura de su hermano fue fundamental. "Sigo experimentando un recuerdo muy potente... Pero es algo que no puedes controlar", explicaba la periodista.

Tras esta confesión y con las emociones a flor de piel, Susanna Griso no podía contener las lágrimas durante el directo, y es que tal y como ha comunicado la presentadora: "Hablando de hermanos y me pongo a llorar... Os lo pido por favor. Lorena también está llorando, no me enfoquéis a mí".

Incluso unos minutos más tarde, Griso ha querido bromear para relajar el ambiente:"Mamen, no te traigo más al programa porque me has hecho llorar. Hacía tiempo que no lloraba tanto", explicaba Susanna.

La dura pérdida de Susanna Griso

A pesar de su carácter amable y sus sonrisas de toda la mañana, la presentadora ha tenido que pasar por duros momentos a lo largo de su vida. Fue en 2017 cuando Griso tuvo que despedirse de su madre para siempre tras su fallecimiento a causa de un ictus.

También, en 2019, la presentadora tuvo que enfrentarse a otro de sus momentos más duros: la pérdida de su hermana, de la cual Grisso fue informada en mitad del programa. Dos personas muy importantes en su vida de las que Susanna se tuvo que despedir.