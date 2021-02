Georgina Rodríguez tuvo un romance adolescente con un soltero de 'La isla de las tentaciones'

Georgina Rodríguez está totalmente enamorada de Cristiano Ronaldo, con quien comparte una de las relaciones más consolidadas del universo celeb actual. Tanto que sus últimas publicaciones hablan incluso de rumores de boda entre ellos. Sin embargo, tan solo ha hecho falta echar la vista atrás unos años hacia el pasado de la modelo e influencer para descubrir una enorme coincidencia de su adolescencia con La isla de las tentaciones.

Georgina mantuvo una relación amorosa en su juventud, nada más y nada menos que, ¡con Javi, uno de los solteros de la tercera edición del reality de Sandra Barneda! Para quienes estén un poco despistados, cabe recordar que se trata del fotógrafo de Huesca que compartió la primera cita con Lara, la novia de Hugo.

Al parecer y según ha informado la revista Semana, Javi y Georgina Rodríguez fueron muy amigos en el instituto y ambos tienen la misma edad, 27 años. De hecho, dicha publicación ha compartido en su edición impresa una fotografía de cuando supuestamente mantenían un romance en su adolescencia. Una imagen en la que los efectos de las modas del momento son más que evidentes y en la que Javi aparece luciendo el pelo corto.

Javi fue el primer amor de Georgina Rodríguez

Al parecer, el tentador de La isla de las tentaciones y Georgina eran novios cuando ambos iban al mismo instituto en Jaca (Huesca), además de ser del mismo grupo de amigos. Una relación que tuvo que poner punto y final cuando tenían 17 años y la pareja de Cristiano Ronaldo decidió cambiar radicalmente su vida y poner rumbo a Madrid para arrancar una carrera de éxito como modelo y bailarina.

"Mi método para triunfar es seguir a mi corazón allá donde vaya", decía Javi en la presentación de los nuevos solteros del programa. Sin embargo, parece que no siempre ha sido así, ya que, quién sabe qué hubiera pasado si hubiera seguido a Georgina en su aventura madrileña.

Pero por capricho del destino, ahí fue cuando la vida de ambos se separó y no se sabe si en algún momento se ha vuelto a cruzar, aunque, en lo que respecta al terreno amoroso está bastante claro que no ha sido así. Georgina vive feliz con el futbolista, con quien ha formado una familia de la que no para de presumir orgullosa, mientras que él, a juzgar por su participación en La isla de las tentaciones sigue perseverando en su búsqueda del amor.