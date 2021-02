Iker Jiménez desgrana mitos y verdades del cambio climático y las vacunas en su Horizonte más audaz

“Observar: solo así se aprende y se otea el horizonte”. Si todo el periodismo aplicase la misma premisa que Iker Jiménez dejaríamos las armas y apostaríamos por los abrazos. La información siempre ha sido uno de los grandes contrapoderes, y el gran éxito de Horizonte reside, precisamente, en la heterogeneidad de sus invitados, en el no-posicionamiento del programa, en desgranar los datos con voces expertas en las materias que dominan y en aportar datos objetivos. Siempre desde la honestidad y la libertad de expresión, aunque a veces haya equivocaciones.

El programa de anoche partía de una premisa arriesgada: abrir en canal cuestiones de actualidad inmediata como el cambio climático y el caos en el suministro de las vacunas. También hubo tiempo para repartir collejas a aquellos caraduras que decidieron saltarse la cola para recibir antes su dosis. Políticos, militares, directivos de centros médicos y algunos representantes de la Iglesia se aprovecharon de sus cargos para inmunizarse antes de tiempo. Una acción propia de la picaresca española o de la Teoría del Cachondeo de Umbral. Para rematar, solo faltaba Pepe Isbert travestido de San Dimas robándole a una abuelilla su número de turno. Berlanga y Azcona se revolverían en su tumba.

El primer bloque del programa estuvo íntegramente dedicado a la situación del coronavirus. La cepa británica se expande de forma imparable por toda Europa mientras que preocupan las variantes sudafricana y brasileña, ambas con una alta tasa de transmisión y una posible llave para saltarse la inmunidad y, por ende, la efectividad de las vacunas. Seguimos como al principio, como recuerda el doctor Gaona: "Siempre parece que es el momento adecuado para actuar, pero nunca lo hacemos. Así llevamos desde marzo del año pasado".

"La primera dosis puede generar malestar pero, con ella, los anticuerpos se multiplican" Dr. Tomás Camacho #Horizonte pic.twitter.com/5JWJ0tCsQf — Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 3, 2021

El punto más inquietante de este bloque del programa llegó desde Manaos, la ciudada brasileña que había alcanzado la inmunidad de rebaño el año pasado y que este 2021 vive una terrible segunda ola de reinfecciones, muchas de ellas más graves. Las imágenes que llegaban desde la capital del Amazonas eran apocalípticas: desde largas colas para poder comprar una bombona de oxígeno hasta cientos de ataúdes enterrados con excavadoras en una suerte de cementerios improvisados en mitad de la selva.

Esta variante brasileña parece que ya está en Europa. En Francia está presente, y el peligro es que se han detectado casos de transmisión comunitaria. Es decir, hay personas que se han infectado a pesar de no haber viajado a Brasil. También preocupa la expansión de la sudafricana, de la que ya se han detectado casos en Galicia y Cataluña.

Nuevas variantes: ¿por qué preocupan tanto?

Iker Jiménez y Carmen Porter pusieron la lupa sobre estas variantes con colaboradores de la talla de la doctora Carmen Cámara, Secretaria General de la Sociedad Española de Inmunología; el doctor José Alcamí, coordinador del Grupo de Análisis del Coronavirus, y algunos de sus rostros habituales, entre ellos Pablo Fuente, el doctor José Miguel Gaona y el doctor César Carballo.

El doctor Alcamí explicó por qué este tipo de variantes son tan preocupantes: "Ambas son muy parecidas. La variante británica tiene una mayor capacidad de transmisión, pero esa variante no escapa a la respuesta inmunológica. En cambio, las otras dos tienen cambios importantes que hacen pensar que esas variantes pueden escapar la respuesta inmunitaria de los que han superado la enfermedad con otras cepas. Por tanto, las vacunas no serían totalmente eficaces".

"De aquí al verano es posible que pasen nuevas cosas. Nosotros vamos inmensamente lentos. La vacuna de Moderna tiene un 20% de eficacia contra la vacuna sudafricana. Esto va rapidísimo y puede que el escenario sea diferente", expresa el doctor Gaona, quien alerta de que al ritmo que vamos es imposible vacunar al 70% de la población antes de verano y que para entonces pueden surgir nuevas cepas aún más peligrosas. Por su parte, la doctora Cámara, preocupada por las recientes declaraciones de algunos políticos que pretenden salvar la Semana Santa, alerta: "La Semana Santa no existe. Debemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora, bajando contagios y aplicando el distanciamiento social".

El esquema de vacunas de la UE, establecido en junio de 2020, permite a Europa negociar la compra de dosis en nombre de sus estados miembros #Horizonte pic.twitter.com/PeBRxwI9yQ — Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 3, 2021

Cambio climático: tocar lo intocable

"Pocos dudan de que hay cambio climático", señala Iker Jiménez. "Es absolutamente incuestionable", añade Juan Bordera, activista del colectivo València en Transició, probablemente el invitado con más rigor de este bloque. "El debate no existe a nivel científico, aunque sí a nivel comunicativo. Es un tema complejo que require saber de disciplinas que requieren mucho estudio. Nosotros tenemos la culpa, absolutamente".

A pesar de la destreza periodística de Iker Jiménez, algunos de los invitados del segundo bloque brillaron por su tono beligerante. El conspiracionismo sustituyó a la ciencia. La figura de Greta Thunberg se instrumentalizó para empañar un debate que no se puede analizar en profundidad en menos de una hora.

"Somos responsables de lo que estamos haciendo por inconsciencia. Estamos hablando de miles y miles de toneladas de efecto invernadero que estamos echando a la atmósfera. Hemos vuelto loco al clima. Estamos cambiando la composición de la atmósfera", expresó, una de las pocas veces que le dejaron, la activista y portavoz de protectores de la Tierra, Maite Mompó.

Los expertos estiman que en los últimos 25 años hemos emitido a la atmósfera casi tanto carbono como en todo el siglo pasado #Horizonte pic.twitter.com/QUF4vPZ3cn — Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 4, 2021

En el bloque negacionista se encontraba el siempre polémico Álex N. Lachhein, naturalista, quien considera que "es de una arrogancia tremenda pensar que se puede controlar este cambio y revertirlo" y que en vez de hablar de gases de efecto invernadero y contaminación "debemos enfocar nuestros esfuerzos en adaptarnos" a lo que viene.

Por su parte, José Luis Barceló, autor de Cambio climático sin complejos, considera que no hay perspectiva. "Creo que a nosotros nos puede parecer que hay cambio climático, pero las mediciones que tenemos son de apenas de un par de siglos. Se han empezado a medir hace 200 años [...] Para mí el hombre no es culpable del cambio climático".

El debate estuvo caldeado desde el principio; las posturas, enfrentadas. Un bloque se apoyaba en evidencias científicas; el otro, en opiniones. Bordera destacó por sus aportaciones técnicas y su lenguaje instruido en materia científica. Frente a él tuvo a un beligerante Lachhein cuyos argumentos se reducían a "los tuyos dicen eso" y "demuéstramelo". "La táctica del negacionismo es la misma siempre: sembrar la duda para quitar el foco de lo importante", dijo Bordera, visiblemente cansado. Hubo más mosqueo que intercambio de opiniones, más ataques y arrogancia que datos objetivos. Fue una lástima, porque el cambio climático no es una cuestión ideológica (aunque algunos la instrumentalicen) y merece tanto respeto como el coronavirus.

Un mensaje para Íker Jiménez

En esta tribuna me gustaría enviar una loa a Íker Jiménez por sus excelentes programas. Ahora bien, a veces que es necesario dar una de cal y otra de arena, y como todos somos libres me siento en la obligación de recordar, con toda humildad, que el buen periodismo no siempre es sinónimo de mostrar posturas antagónicas. Cuando hay temas espinosos como este suele ser porque su base teórica es compleja y no todo el mundo acaba de comprender sus principios ni está capacitado para explicarlos. Ni siquiera nosotros, los periodistas, que se supone somos voceros de la información.

Greta Thunberg acaba de ser nombrada al Premio Nobel de la Paz #Horizonte pic.twitter.com/FShbZjUI3v — Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 4, 2021

Los estudios sobre el cambio climático se basan en datos y estudios científicos que muchos no podemos asimilar, pero igual que aceptamos que la comunidad científica afirma que las vacunas contra el coronavirus son seguras y, por tanto, debemos inyectárnoslas en la sangre, deberíamos hacer lo propio con los informes que advierten que el ser humano está transformando nuestro ecosistema. No dudamos de que la Tierra es esférica o de que en el espacio existen una extrañas anomalías llamadas agujeros negros. Aprendemos sobre la marcha y debemos utilizar los datos con rigor, haya o no haya Al Gore's y Gretas de por medio.

Exponer ante millones de espectadores un debate sobre si las vacunas son o no perniciosas sería contraproducente, y dar voz a negacionistas que pueden poner en jaque la integridad de otras personas o nuestro propio entorno podría parecer honesto de cara a mostrar diferentes opiniones y "hablar en libertad", pero no es periodísticamente coherente. Hay que buscar la verdad, no enfangarla. Cada uno tiene derecho a pensar y decir lo que quiera, pero los medios de comunicación tienen la responsabilidad ética y moral de tratar ciertos temas con seriedad, y parte de esta seriedad depende de la calidad de sus invitados. Evidentemente es necesario poner a debate ciertos asuntos, pero con rigor informativo.

"En los años 70 se decía que íbamos a una hiperglaciación" José Luis Barceló #Horizonte pic.twitter.com/GFvd3UMp6R — Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 4, 2021

En un tema tan espinoso como el cambio climático se habría agradecido, al igual que con el del coronavirus, más expertos, científicos, profesionales en la materia reconocidos por las más prestigiosas instituciones internacionales. Biólogos. Vulcanólogos. Oceanógrafos. Físicos. Químicos. Todos ellos con proyección y bagaje. El tema es demasiado complejo como para que los argumentos de algunos invitados sean "demuéstramelo porque yo no lo veo", "hay datos que dicen lo contrario (¿cuáles?)", corten de forma irrespetuosa las intervenciones del resto de intervinientes y utilicen como verdades absolutas citas de organismos que luego ellos mismos consideran conspiracionistas. Si los invitados no tienen rigor, un tema que ya de por sí es complejo de entender queda completamente empañado, justo lo contrario de lo que se buscaba.

Como conclusión de esta ya demasiado extensa reflexión me quedo con una cita del coronel Pedro Baños de El dominio mental: "Suponemos que la gente era antes más ignorante porque recibía menos información o estaba menos interconectada; ahora seguimos siendo igual de ignorantes y encima nos creemos que sabemos y pensamos por nosotros mismos". Necesitamos más debates con datos empíricos y menos "opinionología". Esa es la esencia de Horizonte.