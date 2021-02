Aquel momento en que La Oreja de Van Gogh reventó con ‘Cuéntame al oído’, una oda al amor de dos amigas

En solo dos años La Oreja de Van Gogh pasó de ser “un grupo de mierda” a un fenómeno del pop español. Su álbum debut, Dile al sol, no solo marcó el despegue de la carrera de cinco amigos. Fue mucho más: un “alucine general” que sorprendió a todo el mundo y a ellos los primeros. Cuéntame al oído, la canción que habla de cuando la amistad también es amor, es la que “reventó el disco”, como admitió su co-autor Pablo Benegas. Además, se convirtió en el segundo Nº1 del grupo en LOS40 el 6 de Febrero de 1999.

La Oreja de Van Gogh había salido de la nada. Ni siquiera al principio tenían canciones propias. La primera vez que tocaron juntos los cinco fue un día de Diciembre de 1995. Ese día, Amaia Montero, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde quedaron en el Buen Pastor de San Sebastián y se fueron al local. La primera canción que tocaron fue una versión de One de U2.

El grupo recordaba esos inicios en una entrevista para LOS40 emitida en Octubre de 2006: “Sí, no teníamos canciones propias, pero empezamos a hacer canciones propias… y luego hubo un concurso… éramos un grupo de mierda, para empezar, y poco a poco llegamos a la categoría de grupo de versiones… bueno versiones pero de aquella manera y de grupos completamente diferentes, ósea hacíamos desde Janis Joplin, tocábamos la Metallica… ¡unas cosas!”

El engaño o la astucia de Amaia Montero

Y para conseguir su primer contrato con Sony, Amaia Montero utilizó toda su astucia… y engañó a la multinacional: "Y entonces, paralelamente, mandamos una maqueta a Sony y entonces nos llamaron un día diciendo que a ver cuántas canciones teníamos. Entonces teníamos cuatro, tres y media, y entonces yo dije que sí, que sí, que teníamos 25 canciones, y que sí que nosotros estábamos dispuestos a mandar. Lo único que necesitábamos tiempo para ir grabándolas, porque claro no teníamos dinero para grabarlas y necesitábamos tiempo. Entonces nos metimos un verano, el verano del 98... no del 97, el verano del 97 estuvimos todo el verano en el local metidos todos los días, mañana y tarde haciendo los 25 temas que hicimos al final para Dile al sol, y luego salió Dile al sol, pero claro esto todo era, no tenía nada que ver con lo de ahora porque es que no teníamos ni idea de nada, ósea de nada".

Y así, sin tener ni idea de nada, y llegados de la nada, el 18 de Mayo de 1998 La Oreja de Van Gogh se estrenó con Dile al sol. El grupo de amigos que tenía la música como hobby… acabó grabando un disco y la vida les cambió porque la música se convirtió en su vida.

Al final fueron 12 las canciones elegidas para ese debut producido por Alejo Stivel, con las colaboraciones de Mikel Erentxun y Txetxo Bengoetxea. Ya desde el primer momento, todo el mundo hablaba de ellos, todo estaba ocurriendo muy rápido y el grupo casi ni se daba cuenta. En Junio de 1998, solo un mes después del lanzamiento de Dile al Sol, los cinco manifestaban su sorpresa en LOS40: “Casi ni te das cuenta. Nosotros vivimos más que al día, al momento, vamos de un lado para otro. Lo vamos asimilando en pequeñas dosis, pero estamos encantados".

Cuéntame al oído, la balada que “reventó el disco”

El 28 (que hace referencia a la línea de autobuses urbanos de San Sebastián) les dio a conocer. Luego llegó Soñaré, y a continuación Cuéntame al oído. La composición de Pablo Benegas y Xabi San Martin fue la canción que “reventó el disco”. En la edición de Febrero de 2009 de la Revista 40, Benegas explicaba: “Es una de las canciones que hicimos cuando todavía no sabíamos que íbamos a grabar el disco. El 28 nos dio a conocer, pero esta (tercer single) reventó el disco. Habla de un amor de amistad. Dos amigas que se hacen una confidencia. Siempre identificamos el amor con una relación de pareja, pero para mí, la complicidad entre dos amigas es un vínculo muy fuerte que también es amor”.

En todo ese jardín variado, que no inconexo, que fue Dile al sol, LODVG tocaba todas las ramas. Cuéntame al oído era una balada al lado de otras “más moviditas, medios tiempos, algo de bossa nova, de reggae… también un poco de oriental o surrealista. Nos gusta que sea así, un disco compensado. No tenemos limitaciones a la hora de componer”.

En la Revista 40 de Febrero de 2009, se publicó un listado con ‘Las mejores baladas de la década’ elegidas por varios grupos. Y el puesto nº 19 (del total de 20) lo ocupaba Cuéntame al oído. En el primer lugar estaba Una foto en blanco y negro de El Canto del Loco.

Cuéntame al oído es hoy uno de los clásicos de la banda. Tanto es así que el grupo la ha seguido recordado tiempo después. En agosto de 2016 twiteaban: "¡Hace más de 18 años de 'Cuéntame al oído', nuestra primera balada! Sonaba 'Mambo n.5, "Ciega y sordomuda', Believe'..."

“Alucine general”

Esa canción de un ‘amor de amistad’, fue el espaldarazo definitivo de Dile al sol. El álbum permaneció más de un año en la lista oficial de los más vendidos en España (con el tiempo superaría el millón copias en todo el mundo), fue un “superboom brutal”, “lo petamos a tope”, dirían después.

La Oreja de Van Gogh vivió dos años de ritmo frenético, más de 150 conciertos, Premio Ondas 1998 a Artista Revelación… los cinco amigos estaban boquiabiertos, “igual de sorprendidos que los demás: “Sí, hombre, pero es que fue un alucine general, porque de repente, claro (un alucine general te ha quedado un poco ‘teenager’, añade Amaia) fuimos descubriendo en realidad todo esto. Hay que comprender las circunstancias del grupo. No nos cansamos de repetir que éramos un grupo de amigos de la universidad, no teníamos absolutamente ningún interés, ni profesional, ni nadie tenía en la familia alguien que cante, ni nadie de la farándula. Eran familias medias, normales, digamos un grupo de amigos como tiene cualquiera, no sé, pues un grupo. Y entonces, claro, de pronto nos vemos que grabamos un disco, que nos vemos y de repente nos llamaban, hay que hacer la portada del disco, ah vale, claro, fotos, y nos maquillaban y todo eso. Claro, íbamos improvisando sobre la marcha todo esto ¿no?”

Segundo nº1 en LOS40

Y mientras ese quinteto de amigos improvisaba sobre la marcha, las canciones de Dile al sol subían sin parar en la lista de LOS40. Los dos primeros nº1 de LODVG fueron Soñaré (en Noviembre de 1998) y Cuéntame al oído, líder de los ‘principales’ el 6 de Febrero de 1999.

En total, el grupo suma 15 números 1 en LOS40 entre 1998 y 2012 (contando la etapa de Amaia y la de Leire).