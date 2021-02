¿Quién es HVME? Conoce al productor español que suena en las listas de éxitos con ‘Goosebumps (Remix)’

Seguro que alguna vez lo has dado todo al ritmo de Goosebumps, el tema de Travis Scott junto a Kendrick Lamar incluido en su álbum Birds in the Trap Sing McKnight. Pero lo que quizás desconocías es que lo has dado aún más con su remix. Pues bien, prepárate porque no han acabado las sorpresas.

Esta nueva versión del hit del rapero llega de la mano de HVME, el productor procedente de Murcia que ya reúne una larga lista de logros internacionales. Así es. Este éxito cuenta con la mitad de su marca Made in Spain.

HVME, Humberto para los amigos, comenzó a dar sus primeros pasos en la música allá por 2016 cuando se movía por el Future House, Slap House y Deep House. Su nombre artístico es el resultado de la mezcla de su nombre real con el del filósofo David Hume, sustituyendo la U por una V.

No hay duda de el punto más álgido de su carrera lo ha alcanzado con este lanzamiento. Goosebumps (Remix) ha superado los 20 millones de escuchas en todo el mundo en tan solo dos semanas, y sigue subiendo. Además, el español ya se ha colado en las listas de los éxitos de Spotify. En la global ocupa la 51ª posición. Pero eso no es todo. En Reino Unido alcanzó la 15ª posición en la lista de sencillos y también en el primer lugar de la playlist de Spotify Mainstage.

Australia, Canadá, Suecia, Brasil, Alemania, Austria, Francia, y muchos más, han sido los países que tampoco han podido dejar de darlo todo con este remix. Y no nos extraña, ya que cuenta con unos sonidos hipnotizantes que consiguen atraparnos por completo desde el comienzo.

El siguiente paso de HVME aún se desconoce. Aunque estamos seguros que si ha conseguido conquistar a Travis Scott y a millones de personas con su talento, seguir triunfando será pan comido.