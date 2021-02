CRYBABY lanza ‘Yuto’ para cantarle a la infidelidad en una pareja: ¡mira el vídeo!

Con el transcurso del tiempo nos damos cuenta de que la música es un arte infinito. Y es que no pasa una semana sin descubrir un nuevo e interesante talento con mil historias por contar. Una de ellas es CryBaby, la artista murciana que llegó hace unos meses cargada de ilusiones.

Julia nos presentó Sin Ti, una canción de ritmos R&B con una letra de desamor. Desde Arriba es otro de los temas que se han sumado a su trayectoria para alargar su carta de presentación. Pues bien, parece que esta carta aún no ha acabado.

Ahora CryBaby presenta Yuto, una canción de ritmos urbanos perfecta para todos aquellos que han sufrido una infidelidad. "Creo que cuando estamos enamorados y hay una infidelidad por parte de la otra persona, tendemos a culparnos a nosotros mismos, pero realmente el verdadero daño se lo hace la persona que ha roto el pacto de fidelidad y confianza que existía en la pareja", explica la artista a LOS40.

Este tema no ha llegado solo, sino con un videoclip que refleja la historia de sus versos a la perfección. "Para contar esta historia, grabé junto a otros dos personajes: el chico de nuestra canción y una chica que sería la amante. Mientras yo canto, se ve a una pareja convivir que no son realmente felices, pues él no podía olvidar a su antigua pareja. Pero, por otro lado, ella tampoco estaba dispuesta a seguir a su lado, ya que lo único que les estaba dejando esa relación era un sufrimiento y vacío a los dos", declara CryBaby.

Como mencionamos en líneas anteriores, la trayectoria de esta artista solo acaba de empezar. Y es que, según ha podido desvelarnos, lo próximo que traerá llegará cargado con sonidos techno, rompiendo así con el estilo que venía ofreciéndonos hasta el momento. Eso sí, tampoco puede sacarse de la cabeza algunas de sus colaboraciones de ensueño: C.R.O, Cazzu y Rels B están en su lista.

El objetivo de CryBaby es "seguir creciendo" mientras hace lo que le gusta. "Sin ningún límite, hasta llegar a lo más alto que se pueda, y no parar hasta conseguirlo", confiesa. Y tú, ¿estás dispuesto/a a acompañarle en este viaje?