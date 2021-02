Óscar Casas ante la foto que ha publicado su chica Begoña Vargas: “Chica, ¿eres de este mundo?”

“Así de cómoda con mi ropa nueva”. Con esta frase Begoña Vargas compartía una fotografía en la que podemos verla con unas medias negras, sudadera blanca y calentadores de Oysho. Una imagen que a los más nostálgicos les ha podido recordar a Jennifer Beals en Flashdance. La melena rizada ayuda a las comparaciones.

Y es que es de sobra conocida la afición de la actriz por el baile. Junto a su chico, Óscar Casas, ha protagonizado una buena cantidad de vídeos que demuestran que la química con tu pareja de baile es fundamental y a ellos, les sobra.

Precisamente ha sido su chico el que ha dejado el comentario más natural junto a esta imagen: “Chica, ¿eres de este mundo?”. Está claro que después de dos años de relación, los dos jóvenes actores siguen tan enamorados como desde el principio.

Una foto aplaudida

La fotografía es obra de Steven Bernhard, un joven fotógrafo que también va sumando seguidores en redes donde muestra su talento. “💃🏽💃🏽💃🏽💃🏽💃🏽 Que fácil y divertido es todo contigo!!!!!”, le decía a su musa.

El hermano de Mario Casas no es el único que le ha dedicado unas palabras a Begoña. “Wow!!! ☺️”, compartía la actriz Adriana Torrebejano. “🔝🔝🔝🔝🔝”, añadía Alicia Hernández, diseñadora de Dolores Promesas.

Historia de amor

Begoña está totalmente enamorada de su chico, lo demostraba con la frase que escribía junto al último selfie que compartía con él: “Si no eres tú, no es nadie”. Una declaración de amor que no dudaban en comentar el clan Casas al completo.

Óscar Casas: my baby 💙

Mario Casas: ❤️❤️

Sheila Casas: Bonitos 😍😍😍

Christian Casas: ❤️❤️❤️

El pasado diciembre, la pareja disfrutaba de una escapada a la nieve para celebrar el cumpleaños de ella. Una vez más, nos hacían partícipes de la gran química que hay entre ellos. “Eres preciosa 💔, Te Quiero mi niña 💙”, escribía por aquel entonces el pequeño Casas.

Está claro que no se avecina crisis.