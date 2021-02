¿Qué fue de Beth? La artista regresa con nuevo disco para 2021

La primera edición de Operación Triunfo fue sin duda la más recordada, no solo por la novedad que el formato supuso en su momento para la televisión de nuestro país, sino porque de ella salieron cantantes de la talla de David Bisbal, Chenoa, Bustamante, Rosa López o Manu Tenorio.

Sin embargo, al año siguiente este talent show nos dejó figuras tan carismáticas como Beth, aquella chica con rastas que, a pesar de no ganar, conquistó a un amplio sector del público y acabó representándonos en Eurovisión con el tema Dime.

Beth llegó a reconocer que no le tenía mucho apego a la canción, pero tanto Dime como su segundo single, Parando el tiempo, sí conectaron con el público, llegando al Número 1 de LOS40 y convirtiendo su debut, Otra realidad, en doble disco de platino en 2003. Sin embargo, a Beth nunca le convenció el sonido pop de su primer álbum, y así lo demostró con el segundo, My own way home, cantado casi íntegramente en inglés, que estílisticamente se acercaba a los trabajos de referentes como Alanis Morrissete o Tori Amos. Por desgracia, este cambio radical no fue bien encajado por el gran público y su cifra de ventas fue considerablemente menor a la de su debut.

Es cierto que la música no va solo de cifras, pero estos datos marcaron un punto de inflexión en su carrera y, tras este momento, decidió centrarse por un tiempo en su faceta de actriz, trabajando en obras de teatro como Tirant lo Blanc o L'illa dels Monzons y colaborando en programas televisivos como El Club o Lalola, hasta que en 2010 regresó al estudio de grabación para entregarnos su tercer disco, Segueix-me el fil, esta vez cantando en catalán. La idea era limitar su lanzamiento a las comunidades catalanoparlantes, pero al final se lanzó en toda España y, curiosamente, funcionó bastante mejor que el anterior.

En los tres años siguientes, muchas más cosas cambiaron en la vida de la artista. Fue madre por primera vez, lo que la motivó a componer las canciones de su segundo álbum en lengua catalana, Familia, editado en septiembre de 2013, que también llegó a la lista de los más vendidos de nuestro país. Hasta la fecha, es su último disco.

Beth, de vuelta en el estudio

Después de 8 años sin editar disco, Beth ha estado trabajando con el sello U98music, con el que ya ha ido lanzando algunas canciones. Sin ir más lejos, el pasado mes de octubre de 2020, estrenó Que tremolin els arbres (Que tiemblen los árboles), un tema pop vitalista, épico en su estribillo, que anticipa lo nuevo de la artista.

El último lanzamiento de la artista es Vals, una balada con una sonorididad muy orgánica, muy reconfortante y cantada en castellano.

Como aperitivo de su nuevo material, y para amenizar la espera hasta que salga su disco, Beth ha querido compartir con los seguidores de LOS40 una playlist exclusiva con canciones perfectas para cocinar. En esta playlist no faltan temas de Sting, Bruno Mars, Sade, Queen, Norah Jones o Alaniss Morissette, pero también de artistas más inclasificables como Björk, Bon Iver o Mss Lauryn Hill.

Beth tiene previsto publicar su nuevo disco en 2021. De momento, poco se sabe de este trabajo, salvo que estará compuesto por temas en los que la artista ha trabajado en los últimos años y que los cantará combinando catalán, castellano e inglés.



Los otros proyectos de Beth

Muy lejos queda ya aquella muchacha que daba sus primeros pasos en un plató de televisión; Beth Rodergas tiene ahora 39 años y es una artista madura que canta exclusivamente lo que le pide el cuerpo.

Durante este tiempo, aunque no ha parado de actuar o colaborar en proyectos de amigos, la catalana también ha decidido emprender su propio negocio abriendo una tienda de ropa para niños: Little Lia, un nombre en honor a su hija mayor Lia.