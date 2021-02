Zendaya, a por el Óscar con ‘Malcolm & Marie’: “Esta película ha sido como una terapia”

Decir que Zendaya se ha propuesto llegar a lo más alto de Hollywood es quedarse corto. La actriz y cantante comenzó haciendo sus pinitos frente a la cámara en shows como Shake It Up. Hoy es la estrella de Euphoria, una de las protagonistas de Dune, trabaja con Marvel en Spider-Man y ahora quiere conquistar los Óscar con Malcolm & Marie, una descomunal película intimista en la que nos regala la mejor interpretación de su carrera.

Esta obra se rodó durante el confinamiento. En secreto. Fue la apuesta de Netflix para seguir produciendo contenidos originales y de alta calidad en plena pandemia. Solo tiene dos intérpretes: Zendaya y John David Washington. Ambos son estrellas. En este caso concreto, delante y detrás de la cámara. Los dos tienen un futuro prominente en Hollywood. Ella ha demostrado que a sus 24 años puede tener una introspección emocional tan fuerte como la tuvo Elizabeth Taylor en ¿Quién teme a Virginia Woolf? Él ha heredado los genes de su padre, Denzel Washington: también es un portento de la interpretación.

Otro genio es el que se sienta tras las cámaras: Sam Levinson, artífice de Euphoria y creador de esta brutal disección de las emociones de una pareja de artistas que no pasa el mejor momento de su relación. Él tiene mucho que contar sobre su película. Especialmente sobre su significado. El mensaje, o núcleo; su corazón. Le pregunté por aquella frase tan brutal que le suela Marie a Malcolm al principio de la película: "No eches de tu vida a la gente que te pone los pies en la tierra. Vas a empezar a hacer películas falsas sobre gente falsa con emociones falsas".

Él me contestó con otra frase, esta vez del final: "Si arrollas a todo el que tienes por delante vas a acabar viviendo en una realidad completamente ficticia". Dio en la diana. El cineasta prosigue: "Creo que lo que ella le está diciendo a él en ese momento es que si se cierra en sí mismo y decide rodearse de ‘creadores de mitos’ y gente que solo le alaba de la forma en la que quiere ser alabado, va a crear una realidad que no lo es realmente, y no tendrá nada a lo que recurrir para sus historias, porque la vida es la base del arte, y vivir la vida y conectar con el resto de individuos, respetándolos y conociéndolos, es el núcleo del crecimiento de un artista". Sobran las palabras.

Malcolm & Marie se estrenará en Netflix este viernes 5 de febrero. 2021 arranca fuerte. Pero marcad también el 15 de marzo. Es la fecha en la que la Academia de Hollywood publica su lista de nominaciones a los Óscar. Probablemente tanto Zendaya como John David Washington y Sam Levinson acaben nominados. Sería lo justo. Si no, sus interpretaciones no dejarán de ser de lo mejor que ha dado el cine en plataformas en los últimos años. Netflix ha apostado fuerte... y ha ganado.