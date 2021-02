‘La isla de las tentaciones 3’: dónde ver ‘online’ el programa 3 completo

La isla de las tentaciones 3 está que arde tanto en Villa Montaña como en Villa Playa. Tras las primeras hogueras, las actitudes y comportamientos han cambiado y eso lleva a la locura a algunos novios que actúan por despecho. Ah, y nos despedimos de un soltero y una soltera que dicen adiós al programa.

Sabíamos que Rubén llegaba a Villa Montaña porque lo vimos en el último debate, pero quedaba desvelar el nombre de la nueva tentadora y ya hemos podido descubrir que se trata de otra vieja conocida que tuvo un paso movidito por el programa. De tener planes de boda a romper con su chico fue el resumen de lo que vivió en su edición. Y sin hacer demasiado spoiler, ya podemos asegurarte que viene pisando fuerte y con los objetivos muy claros.

Tensiones no resueltas

Además, está pendiente la tensión no resuelta entre Lola y Simone y entre Marina e Isaac, ‘el lobo’. ¿Cuál de las dos será la primera en caer en la tentación? Y eso que ya estamos dando por sentado que no podrán resistirse.

Yo con mi grupo cuando una de nuestras amigas se está liando en la discoteca #LaIslaDeLasTentaciones3 #LaIslaDeLasTentaciones4 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/X3AxJnC62G — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 4, 2021

Lo que sí podemos asegurar es que sonará la luz de la tentación en ambas villas y uno de los solteros deja atónitos a sus compañeros con su actuación durante una de las fiestas nocturnas. No una, sino en dos ocasiones cae en la tentación y no con la misma tentadora. ¿Cuáles serán las consecuencias?

Primera hoguera en Villa Montaña

Teníamos pendiente la hoguera de las chicas que, por primera vez, veían cómo actúan sus novios cuando ellas no están a su lado y hay sorpresas y más de una lágrima. Y es que, es imposible no estar tensa cuando Sandra Barneda pronuncia esa temida frase de ‘hay imágenes para ti’.

En el tercer programa hemos podido ver todo eso y si has echado un vistazo a las redes sabrán que los últimos diez minutos del programa son de infarto. Las cosas se aceleran en ambas villas y no te puedes quedar atrás porque seguro que será el tema de conversación de más de un grupo de amigos. Entra ya en MiTele y no te pierdas el tercer programa completo.