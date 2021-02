Muere Divinity, la querida paloma blanca de Prince, a los 28 años

Era una de las mascotas más queridas de Prince, y le había acompañado desde los años 90 hasta el fin de sus días. Ahora, la paloma Divinity se ha reunido con su dueño y ha muerto a los 28 años, una edad muy avanzada para su especie. Era una de las compañeras más fieles del cantante de Minneapolis, junto con otra llamada Majesty.

Un comunicado envido por los gerentes del complejo residencial Paisley Park, que fue propiedad de Prince, señala los detalles de esta paloma tan especial para el músico. "El hermoso arrullo de Divinity ha dado la bienvenida a los visitantes desde que Paisley Park abrió sus puertas al público por primera vez en octubre de 2016", asegura Alan Seiffert, director ejecutivo de la propiedad. "Fue uno de los vínculos con Prince para miles de fans. La extrañaremos", agregó.

El cantante adoptó a Divinity y a Majesty en la década de los 90, e instaló a la pareja en el atrio de su mansión. Majesty llegó incluso a hacer un cameo en el vídeo de Seven de Prince de 1992, sentada en las manos de la entonces esposa del músico, Mayte García. Su dueño no dejó de contar con ellas, incluso para la música. Divinity fue acreditada, junto con Majesty, como una de las palomas cantantes en la melodía de piano Arboretum, que Prince grabó en 2002 en el atrio de Paisley para el álbum exclusivo del club de fans One Nite Alone.

Los encargados de gestionar el legado de Prince no quieren que la alegría de estas aves se pierda, y ya han anunciado que serán reemplazadas para seguir disfrutando de ellas. "Aunque las palomas originales han fallecido, los visitantes de Paisley Park continuarán disfrutando de los cálidos saludos de una nueva generación de palomas que continuarán adornando la casa de Prince", dicen en el comunicado.

Los expertos señalan que las palomas domésticas viven en promedio de 12 a 15 años, pero Divinity llegó a vivir más de un cuarto de siglo.