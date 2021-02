Don Diablo nos lleva a su interior en ‘Into The Unknown’: ¡mira el vídeo!

El confinamiento nos ha puesto a prueba a todos. El resultado para muchos ha sido negativo, pero para otros ha concluido en todo lo contrario. Y si no que se lo digan a Don Diablo, que ha aprovechado los días de soledad para hacer un ejercicio de introspección.

El DJ llega con Into The Unknown, el que quizás sea uno de sus temas más personales. A través de sus ritmos EDM y su letra nos invita a introducirnos en su más profundo interior. "Escribí y produje Into The Unknown después de pasar incontables días solo dentro de mi casa, sin ver la luz del día, salir o ver a alguien. Creciendo pasé la mayoría de mis días solo, dentro, creando sonidos. Solo yo y la música sin saber lo que el futuro me traería. He estado creando música y lanzándola desde que tenía 13 años y siempre ha sido el mayor amor de mi vida", explica el de Países Bajos. Pero eso no es todo.

"Este último año me ha llevado de vuelta a esos tiempos de soledad, así como también de paz interna, lejos de todo el caos. Estar solo me ha recordado que siempre he vivido dentro de mi propia cabeza, mi propia realidad, mi propia zona. No saber cuál era el destino, sentirse perdido a veces, puede asustar pero también puede abrirte un camino para nuevas cosas, puede limpiarte la mente", continúa.

Para Don Diablo, el confinamiento le ha supuesto un viaje a su pasado, una reflexión que hoy ha decidido reflejar en su mayor pasión: la música. Pero este tema no ha llegado solo, sino acompañado de un videoclip de lo más excéntrico y místico. Nuestro protagonista se mira al espejo en un entorno oscuro, mezclándose también con las imágenes de una chica que hace pole dance.

El DJ lo tiene claro: no saber lo que el futuro nos guarda está bien. "A veces tenemos que abrazar lo desconocido", asegura. Y es que gracias a ello ha sumado un nuevo hit a su trayectoria. Y tú, ¿te atreverías a lanzarte a lo desconocido?