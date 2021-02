David Cava y Juan Magán cantan a los recuerdos en ‘Aunque No Quiera’: ¡mira el vídeo!

Si algunas vez has sufrido de desamor, lo que traen David Cava y Juan Magán es tu reflejo. Se trata de Aunque No Quiera, una canción de ritmos latinos dispuesta a colarse en las playlists de tus temas favoritos.

En ella, ambos nos hablan de la dificultad que encontramos a la hora de despedirnos de la persona a la que amamos. Vivimos de sus recuerdos allá donde vamos, pero las segundas oportunidades, en su mayoría, son difíciles.

"Esta mezcla de sonidos de trap y del pop con melodías tradicionales españolas es nuestra propuesta de lo que el sonido David Cava va a ser, y para todo el equipo es un honor que una leyenda como Magán, se haya subido al carro y nos apoye", explica Cava.

Pero este tema no llega solo, sino acompañado de un videoclip que refleja a la perfección su significado. Ambos artistas comparten plano en lo que parece un pub, pero también está protagonizado por una pareja que pasea por las calles de Cádiz. Disfrutan de su amor, pero estas imágenes realmente son los recuerdos del chico en cada lugar que visita.

Aunque No Quiera tiene un significado especial, y es que es la canción con la que David ganó el concurso Canta Conmigo, organizado por Juan Magán y Universal Music. Es por ello por lo que el rey del electrolatino ha querido tener un bonito gesto con el artista y recrear este tema juntos con el equipo de producción de 28OCHO50. "Lanzar un tema con él... todavía no me lo creo", asegura Cava.

Y tú, ¿te sientes identificado/a con el significado de esta canción?