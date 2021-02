Anitta: “Me tuve que poner muy borracha para hacer el videoclip de Loco”

Uno nunca sabe lo que puede pasar en una entrevista con Anitta. Ella es impredecible, pero tan divertida que si ella dice ven lo dejas todo. Tiene ese punto de locura que la hace tan especial y precisamente eso es lo que ha querido plasmar en su último single, una canción que lleva por título Loco y que invita a olvidarte durante dos minutos y medio de pandemias y demás calamidades.

"Quería una canción que fuera mi personalidad, una canción que cuando la gente la escuche sepa que soy yo. Quería también una canción que fuera deconstruída para no pensar en lo que está sonando en la radio o lo que puede pasar en los charts", me dice Anitta desde el otro lado del Zoom.

También hablamos del videoclip de Loco, que tiene una clara intención de provocar en el mejor de los sentidos. Anitta tenía que hacer una locura para hacer justicia a la canción y vaya sí la hizo. Un buen día estaba de vacaciones en la nieve escuchando parte del nuevo material que había grabado en el estudio y cuando escuchó Loco se le vino la idea: "Pensé que sería muy rico bajar la montaña escuchando esta canción, así que llamé a mi equipo y les dije que quería grabar el videoclip al día siguiente".

“Me tuve que poner muy borracha para hacer el videoclip”

Era una locura, pero ella sabía quien la apoyaría al cien por cien. "Lo arreglé todo con mi amigo Steve [ha fotografiado a estrellas de la talla de Rihanna y Madonna] y empecé a llamar a chicas, pedir bikinis [nada de ropa de abrigo] y vestir a la gente", me explica la artista brasileña. "La intención de esta canción y de este vídeo es que la gente disfrute. Quiero que la gente lo vea y diga: 'me quiero ir de vacaciones con Anitta'".

Videoclip oficial de 'Loco'

Y dan ganas, porque Anitta no sigue normas y hace lo que le pide el cuerpo en todo momento. Para el videoclip de Loco le pedía esquiar en bikini con unas gafas de la mejor época de Lady Gaga: "Yo tenía que hacer justicia al nombre de la canción. Bajar la nieve con ropa de esquí es algo muy normal, por eso me puse el bikini. Eso sí, me tuve que poner muy borracha para aguantar el frío. Si no puedo calentarme por fuera me caliento por dentro".

“Girl from Río saldrá este año”

También estuvimos un rato hablando de su próximo álbum, Girl from Rio. La pandemia también ha trastocado sus planes, aunque ella tiene todo listo para un lanzamiento que promete consagrarla como la artista brasileña más internacional. "Teníamos un plan para el disco, pero con la Covid tuvimos que cambiar muchas cosas. Tenemos canciones con mucho potencial y las queremos explotar de la mayor forma posible", dice al respecto. "Mientras tanto estamos sacando cosas que son buenas, pero que no son tan fuertes como lo que viene. Este año sacaremos Girl from Rio, quizás en junio".

De esa nueva etapa en su carrera sí descarta hacer un remix de Loco, a pesar de ser la moda ahora, aunque afirma que de hacerlo lo haría solo con mujeres. Ella lleva por bandera ese 'girl power' tan necesario. También charlamos de otra mujer que nos gusta mucho a los dos: La Rosalía. Hay ganas de una colaboración entre ambas, aunque Anitta prefiere respetar sus tiempos. "Hemos hablado, pero ella está trabajando en su álbum. Mejor que termine el disco para que pueda pensar en otras cosas".

“Lo más loco que dijeron de mí es que había muerto”

Antes de terminar, le pregunto por su relación con la prensa y si alguna vez leyó una noticia sobre ella que fuera lo suficientemente loca para sorprender a la mujer que siempre sorprende. Ojo, porque sí la hay: "Lo más loco que yo escuché en mi vida fue una noticia que decía que había muerto y había sido sustituida por otra persona. Te lo juro por Dios. Salió hace unos años en Brasil y decía: 'Anitta ha muerto y otra persona ha sustituido a la artista'. Así es la prensa a veces. Yo tampoco lo entiendo".

Si quieres ver la entrevista completa de Anitta en LOS40...¡dale al play!