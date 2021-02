ECKO y Mariah Angeliq nos traen el ‘Reggaeton De Antes’: ¡mira el vídeo y la letra!

[Intro: ECKO]

E-E-ECKO

Brr, ah

[Pre-Estribillo: ECKO]

¿Mami, qué tú quiere que te haga? (Tú quiere')

Mañana hacemo', que no pasó nada (Nah, nah)

Prendimo' uno y la' luce' se apagan (Ajá)

No se vuela, chapa bien clavada (Ay, papi)

[Estribillo: ECKO & Mariah Angeliq]

Ella e' mi gata gangster, siempre con maleantes (Brr, brr)

Pide que le ponga reggaeton de antes (Uy; ah, yeh)

Ella e' mi gata gangster, siempre con maleantes (Jeje; brr, brr)

Quiere que le ponga reggaeton de antes (Mariah, baby; brr)

[Verso 1: Mariah Angeliq & ECKO]

Préndeme el blunt que no vo'a compartir

Te doy un ñaqui si me canta' "la-la-la-la" (Uy)

No meta' presión hay que fluir (Ja)

El party encendí

La' babie' con la mano' arriba si se siente el bellaqueo

Esto e' un party 'e marquesina sin rodeo (Estamo' afuego')

Traigo del piquete, eso que te da miedo (Baby)

La princesa de Miami pa'l mundo entero (Uy)

Mano' arriba si se siente el bellaqueo (El bellaqueo)

Esto e' un party 'e marquesina sin rodeo (Rodeo)

No te haga' el bichote, que no te creo (Uy)

Si quiere' conmigo deja el titubeao (Papi, déjalo)

[Pre-Estribillo: Mariah Angeliq & ECKO]

¿Papi, qué tú quiere que te haga? (Tú quiere')

Mañana hacemo', que no pasa nada (Nah, Nah)

Prendimo' uno y la' luce' se apagan (Ajá, brr; uy, uy)

[Estribillo: ECKO & Mariah Angeliq]

Ella e' mi gata gangster, siempre con maleantes (Brr, brr)

Pide que le ponga reggaeton de antes (Ah brr, brr)

Yo soy tu gata gangster, siempre con maleantes (Brr, brr)

Quiero que me pongan reggaeton de antes (Ah brr, brr)

[Verso 2: ECKO]

Y no' matamo', no' desatamo' (Eh, eh)

No no' atamo', nunca frenamo' (No)

Aceleramo', no' involucramo' (Eh, eh)

Si no me llama, yo no la llamo (No, brr, brr)

Pero sé lo que quiere, que yo le llegue

Porque le aburren lo' demá' que tienen (Ah)

Mata la liga cuando lo mueve (brr)

Cuando se mueve eso abajo llueve (Yah)

Se pone criminal como natti (Ay, papi)

[Pre-Estribillo: ECKO]

¿Mami, qué tú quiere que te haga? (Tú quiere')

Mañana hacemo', que no pasó nada (Nah, Nah)

Prendimo' uno y la' luce' se apagan (Ajá)

No se vuela, chapa bien clavada (Ay, papi)

[Estribillo: ECKO & Mariah Angeliq]

Ella e' mi gata gangster, siempre con maleantes (Brr, brr)

Pide que le ponga reggaeton de antes (Ah, brr, brr)

Yo soy tu gata gangster, siempre con maleantes (Brr, brr)

Quiero que me pongan reggaeton de antes (Ah brr, brr)

[Outro: Mariah Angeliq]

Bellaqueo

Be-Be-Bellaqueo

Be-Be-Bellaqueo

Bellaqueo

Be-Be-Be-Be-Be-Bellaqueo (Hey, hey, hey!)

(Hey, hey, hey!

Hey, hey, hey!

Hey, hey, hey!)

