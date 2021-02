BLACKPINK presenta su concierto online: ‘The Show’

YouTube es la plataforma de videos más popular a nivel global y, gracias a esto, BLACKPINK llegó a millones de personas con su concierto online: BLACKPINK The Show, transmitido el 31 de enero.

En palabras del director de actuaciones de YG Entertainment, Jeung Chi-young, el concierto de BLACKPINK tuvo como meta ser un evento que acogiera al alma del artista en lugar de a la tecnología, ya que esta última puede llegar a cubrir completamente el escenario de un artista que pudo haber brillado más.

El concierto inició con el famoso tema Kill This Love, en el que vimos a cada una de las chicas luciendo un color esecífico: Jisoo vestida de blaco, Jennie de rojo, Rose luciendo el color plateado, y Lisa usando un outfit verde. Después del tema, Lisa compartió un mensaje con sus seguidores, diciendoles que habían estado esperando la fecha del evento con mucha emocón, por lo que pidió a los espectadores que disfrutaran el concierto.

Posteriormente, las idols mostraron la presentación de algunos de sus éxitos, incluyendo How You Like That, Playing With Fire y el tema principal de su primer álbum completo, Lovesick Girls.

Seguidamente, llegó el momento de ver a dos de las chicas presentar sus temas en solitario; primero fue el turno de Jisoo, quien lució un traje violeta mientras cantaba una adaptación romántica y en coreano del tema Habits de la cantautora sueca Tove Lo. Un dato curioso es que Jisoo escribió la letra coreana de esta canción.

Seguidamente, el ambiente cambió cuando Lisa se apoderó del escenrio en un traje dorado y negro para interpretar el sencillo de Doja Cat, Say So. Para la presentación, la idol tailandesa escribió un nuevo rap para el tema, y planificó el concepto retro de su actuación.

El grupo completo volvió a la tarima para dar un regalo a los fans que estuvieron presentes en su primer concierto en línea, interpretando Sour Candy, canción para la que la agrupación surcoreana colaboró con la cantautora estadounidense Lady Gaga. Love To Hate Me y You Never Know fueron interpretadas antes de que llegara el turno de Jennie y Rosé de presentarse individualmente.

Con los colores rojo y negro dominando la escena, desde la escenografía hasta el vestuario, Jennie presentó su tema Solo, lanzado en el año 2018. En esta ocasión, la idol incluyó un nuevo rap escrito por si misma, sorprendiendo así a todos sus fans.

Finalmente, llegó uno de los momentos más esperados de la noche, cuando Rosé interpretó su primer tema como solista: Gone, un B-Side del que será su álbum debut. La cantante nacida en Nueva Zelanda fue acompañada por un guitarrista durante la actuación de una sentimental y lenta canción, estilo que YG ENTERTAINMENT, compañía de la agrupación, afirmó es totalmente distinto al que veremos en el tema principal de este debut.

Con el cierre del evento acercándose, las cantantes interpretaron su tema Ddu Du Ddu Du, una canción que actualmente cuenta con el video musical más visualizado del grupo, con 1.4 millones de vistas en YouTube. Seguido de esto, los BLINKS, fans de la agrupación, disfrutaron del cierre del evento con el tema de 2018: Forever Young.