Netflix abre el casting para su primer reality en España: ¿te presentarías?

Netflix ha anunciado su primera apuesta por un reality en España: Insiders, será el título del nuevo programa de telerrealidad que estará en su catálogo.

El formato está en proceso de casting, buscando a los concursantes perfectos para conquistar a los suscriptores, cuando se estrene este mismo 2021.

Estará producido por iZen, los encargados de llevar a cabo el casting virtual a través de www.insiderscasting.es.

El premio y requisitos de los concursantes

El primer reality de Netflix en España tiene reservado un premio final de 100.000 euros que se llevará el participante ganador.

Para convertirte en él, los únicos requisitos son ser mayor de edad y querer vivir algo totalmente nuevo. Pero poco más ha trascendido de esta apuesta tan secreta.

De hecho, la misma nota de prensa advierte: "No intentes adivinar. Más detalles cuando estés dentro" del reality.

“Estamos muy orgullosos de emprender este proyecto junto a iZen. Nos emociona la posibilidad de experimentar con un género nuevo para nosotros en España y seguir innovando con un formato de entretenimiento creado aquí”, afirma Álvaro Díaz, Director de Contenidos de no ficción de Netflix, que tiene una larga experiencia en Gran Hermano.

Insiders se sumará a la oferta de reality shows del servicio como The Circle, Love is blind o más recientemente, Too Hot To Handle, entre otros.