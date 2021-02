Pablo y Mayka ('La isla de las tentacines 2') aclaran en qué punto se encuentra su relación

"Nos llevamos bien pero tampoco tanto". Con estas palabras Pablo Moya ha explicado, borma mediante, a sus seguidores y a los de Mayka Rivera en qué punto está su relación en estos momentos después de que ambos, que rompieron tras su paso por La isla de las tentaciones 2, hayan evidenciado públicamente un acercamiento a través de las redes sociales.

Pablo ha sido esta semana el invitado estrella al canal de Mayka en Mtmad y allí, los dos se han sincerado sobre la relación de amistad que mantienen y de forma implícita han dejado ver que una posible reconciliación como pareja no está a la vista asegurando que en este momento no vivirían juntos porque llevar a terceras personas a la casa no sería algo agradable para ninguno de los dos.

"Somos la única pareja de la isla que se sigue llevando bien", ha recalcado Mayka, que ha explicado que a su parecer, con el tiempo, han la conseguido que el dañó que provocó la infidelidad de esta con Oscar y los posteriores reproches de Pablo enfríe y gracias a que los dos son buenas personas, han retomado una relación que ha dado pie a una bonita amistad. "Me encanta estar bien contigo, eres un buen tío y espero que todo te vaya super bien porque te lo mereces", le ha dicho Mayka a su exnovio durante la grabación.

Por su parte, Pablo ha querido dejar claro que él cree que Mayka es una buena persona y que pese a todo lo que ha pasado durante este tiempo, según él, su expareja "no tiene maldad". "Eres muy impulsiva, se te va la olla algunas veces, pero yo pienso que tienes un fondo bueno y aunque yo muchas veces te meta caña, en el fondo me quiero llevar bien contigo porque mi familia te quiere", ha apuntado el DJ.

Mantienen buena relación con sus familias

Al respecto de este tema, los murcianos también han querido desvelar a sus seguidores que los dos siguen teniendo relación con la familia del otro. Mayka ha explicado que la madre de Pablo, pese a todo lo que ha ocurrido, sigue comentándole las fotos en Instagram y en Facebook y esto a ella le hace mucha ilusión, mientras que Pablo ha dejado ver que sigue manteniendo el contacto con el hermano de su exnovia y con su hermana y con su padre.

"Con la familia super bien y eso me alegra. Me quedo con esto. Con la gente que nos quiere y que sabe cómo hemos estado en esta relación y que se lleven bien con nosotros", ha querido recalcar Mayka,

Repaso a su historia de amor

Además, Mayka y Pablo, que se han mostrado muy sonrientes durante toda la grabación del video que Mayka ha colgado en la plataforma de Mediaset, han querido repasar su historia de amor.

"A mí me costo mucho conquistarlo", ha confesado Mayka, que ha desvelado que en sus inicios como pareja los dos decidieron ir muy poco a poco porque cuando se conocieron en persona Pablo acababa de romper una relación de seis años. "Al principio no éramos novios y no teníamos la obligación", ha indicado Pablo, que ha desvelado que durante los primeros meses que se estuvieron conociendo, ambos tuvieron líos con otra gente.

¿Abiertos a hacer otro reality?

Una de las preguntas que recibió Mayka durante la grabación de la pieza para su canal de Mtmad fue si tanto ella como Pablo estarían dispuestos a ir juntos o por separado a otro reality, a lo que la pareja contestó que sí.

Ambos creen que sería bueno que el público les conociese mejor y que no solo se "quedasen con la parte mala" que pudieron ver en La isla de las tentaciones. "Estaría guay, yo creo que sería un experiencia chula y divertida", sostuvo Mayka, mientras que Pablo admitió abiertamente que a él le gustaría participar en otro reality.