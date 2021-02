La 'pullita' de Alex Casademunt a David Bustamante por 'Dos hombres y un destino'

David Bustamante está de aniversario y es que en este 2021 cumple 20 años en su carrera musical. En este 'cumpleaños' de Bustamante, el regalo nos lo hace él a nosotros y nos invade de nostalgia con la nueva versión de Dos hombres y un destino.

El cántabro cantó por primera vez esta canción con Álex Casademunt en su primer álbum, publicado en 2002. En esta ocasión, Bustamante se ha subido al ring en solitario para interpretar el tema, así lo anunciaba el cantante a través de su cuenta personal de Instagram, donde manifestaba la ilusión que le hacía cumplir años con todos sus fans.

Aunque la nueva versión de Dos hombres y un destino ha enamorado a sus seguidores, se ha echado en falta la voz de Casamunt y es que parece que a este último no le ha sentado del todo bien el relanzamiento del single y ha lamentado que su compañero de Operación Triunfo no le informara de esto.

"Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada... Es una gran canción y me alegro de que suene de nuevo... Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja, muchos éxitos", escribía el cantante catalán en su cuenta de Twitter en referencia a una publicación sobre la nueva versión de Bustamante.

Por ahora, Bustamante no se ha pronunciado acerca de la reacción de su antiguo compañero de Operación Triunfo, con quien mantuvo una gran relación de amistad durante el programa e incluso, años después, volvieron a subirse juntos al escenario para interpretar este mismo tema durante la emisión de OT El Reencuentro.