¿Quién es Celeste? La cantante que ha llegado a lo más alto de las listas británicas con ‘Not Your Muse’

Hay una nueva voz que ha colonizado las listas de éxitos en Reino Unido y responde al nombre de Celeste. La joven británica, de tan solo 26 años, acaba de lanzar su debut, Not Your Muse, y ya ha conseguido meterse a toda la industria en el bolsillo con un ejercicio de soul íntimo y a la vez poderosísimo.

Not Your Muse es el álbum de debut de Celeste, que vio la luz hace tan solo unos días, el 20 de enero. Una colección de canciones que van desde del moderno R&B al neo soul, proponiéndonos un viaje delicioso por los sonidos más vibrantes que encierran estos géneros.

Love is back es uno de sus más recientes singles. Una canción magnética y majestuosa con sabor a la mismísima Amy Winehouse. Una pieza reconfortante, como lo son casi todas las de su disco. Especialmente interesantes son Ideal Woman (con la que abre el álbum) o Not Your Muse en las que Celeste nos sirve en bandeja el idilio de una tarde a solas con nosotros mismos y con una copa de vino.

Pero Not Your Muse también contiene temas pensados para ser bailados. Ahí está la adictiva: Stop This flame, con un locurón de piano que marca el ritmo hasta llegar a confundirse con la percusión. El estribillo de este tema es puro pop y nos recuerda muchísimo a Adele.

La voz única de Celeste y su extraordinaria habilidad para las dotar a cada canción de una sonoridad y unos arreglos únicos, hace que su disco sea un conjunto bellísimo en el que la artista comparte sus sentimientos más profundos a través de las canciones.

Para el lanzamiento de este disco, la propia artista reveló lo que significaba para ella este arrollador trabajo: "Not Your Muse es la fuerza encontrada cuando estaba exhausta... En el proceso de hacer el disco me he permitido llegar un lugar donde me siento empoderada, plenamente alerta y realizada. Estoy muy orgullosa de lo logrado en mi disco de debut y lo que supone estar aquí, después del año que todos hemos vivido, solo puedo sentir gratitud y entusiasmo. Espero que lo disfrutéis…”.

Celeste. / Universal Music

Sin duda, es uno de los debuts que más están sorprendiendo este recién estrenado 2021. En ella podemos intuir al mejor Michael Kiwanuka (en temas como Tonight Tonight), pero también hay conexión con Liana La Havas o Arlo Parks.

Pero lo cierto es que Celeste tiene una voz muy carismática y polivalente. En temas como A Kiss o A little Love encontramos a una intérprete radicalmente distinta. Juega, se regodea y acomoda su voz a estas baladas de manera que nos vuelve a dejar atónitos.

tracklist de ‘Not Your Muse’ Portada de Not Your Muse de Celeste. / Universal Music 1. Ideal Woman 2. Strange (Edit) 3. Tonight Tonight 4. Stop This Flame 5. Tell Me Something I Don't Know 6. Not Your Muse 7. Beloved 8. Love is Back 9. A Kiss 10. The Promise 11. A Little Love 12. Some Goodbyes Come with Hellos

De la cantera 'BBC Sound'

Uno de los concursos musicales más importantes de Europa es el certamen británico Sound of que organiza la BBC y del que Celeste fue merecedora el pasado diciembre de 2020. Nombres de la talla de Sam Smith, Ellie Goulding, Years & Years, Adele o Mika, por mencionar algunos, también ganaron este reconocimiento, lo que dio un gran impulso a su carrera.

Una de sus canciones, candidata al Oscar

Una de las canciones más conmovedoras, Hear My Voice, la escribió junto al compositor nominado al Globo de Oro, Daniel Pemberton, y fue el tema central de la película de Netflix The Trial of the Chicago 7, escrita y dirigida por el oscarizado Aaron Sorkin. La canción ha sido seleccionada para optar al Oscar como Mejor Canción Original este año 2021.

Pero sus conexiones con el cine no acaban ahí. Pixar incluía su vibrante voz en It’s Alright, la canción de los créditos finales de la película de animación SOUL.