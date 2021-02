Marlon lanza su declaración de amor en 'Con uñas y dientes'

En la recta final del 2020, Marlon nos sorprendía con su nuevo single: -Guerra + Amor, el primer adelanto de su próximo disco y un sencillo que nos dejó con muchas ganas de bailar y de conocer nuevos temas del grupo asturiano.

Ahora, ya podemos conocer un poco más del nuevo proyecto de Marlon con el nuevo single que acaban de lanzar titulado Con uñas y dientes. Un sencillo con el que la banda no solo demuestra que está dispuesta a luchar por llegar a lo más alto del panorama musical, sino que también realza ese sentimiento de una persona cuando está enamorada y está dispuesta a darlo todo.

Marlon, fiel a su estilo desenfadado y rodeado de buenrollismo, dedica una canción a esas personas que se atreven a ir con todo y deciden tirarse a la piscina para arriesgar por ese alguien que no nos podemos quitar de la cabeza. "Si me ahoga tu corriente, si me ahoga tu mirada. Solo quiero que lo intentes, yo no te acusaré de nada. Que voy con uñas y dientes", se escucha entre los versos de la canción.

Esta vez, como si de un concierto se tratase, en el videoclip de la canción dirigido por Christian Hors aparecen Adrián Roma, Juanin Fernández y Jorge Diéguez realizando una actuación en una especie de garaje. Una grabación sencilla donde resalta la voz de los artistas y transmite ganas de darlo todo y disfrutar de la vida.