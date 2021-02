The Offspring anuncia que lanzará su primer disco en una década

Cada vez tenemos más nostalgia por la década de los 90. En ella, muchos creamos o consolidamos nuestro grupo musical, y hay algunas bandas y artistas que están íntimamente ligados a esta época. Si pensamos en el punk, algunos grupos como Simple Plan, Blink 182 o Good Charlotte eran los más conocidos, pero uno de ellos triunfó en aquellos años y sigue en activo, y pronto podremos escuchar nueva música de ellos.

De trata de The Offspring, el cuarteto californiano formado por Dexter Holland, Noodles, Greg K y Ron Welty. Desde que alcanzaron la fama con su primer disco homónimo en 1989, han practicado un sonido punk con muchos toques de humor, un estilo que han mantenido a lo lardo de tres décadas, hasta que publicaron su último disco, Days Go By, en 2012.

Hace ya dos años, la banda anunció que habían terminado de grabar un nuevo álbum, el que será el décimo de su carrera. Sin embargo, nunca se supo nada más de su publicación hasta hoy. La banda ha confirmado que ya tiene fecha para el lanzamiento de su nuevo disco. En un breve vídeo, el guitarrista y líder Dexter Holland junto Noodles revelan datos importantes acerca de su nueva música: "Vamos a lanzar un disco. Está terminado, está hecho, está en la lata como dicen. Tenemos canciones, tenemos títulos, tenemos un sello, tenemos un título de álbum, tenemos una portada, tenemos ilustraciones y esas cosas. Está listo para salir. Vamos a publicarlo". Por ahora no han querido divulgar la fecha de lanzamiento real. "Vamos a hablar de todo esto cuando el sello nos lo permita", pero al menos confirmaron que será durante el año.

El guitarrista Noodles ya anunció en su momento que estaban trabajando en este disco de forma intermitente desde hace cinco años. Lo hicieron junto al productor Bob Rock, conocido por estar detrás de la creación de algunos de los discos más importantes de Metallica. "Creemos que hay muchas canciones diferentes que merecían estar en un disco, siempre hay un par de canciones que salen de lo habitual, pero esta vez son unas cuantas más, por eso pensamos en lanzar dos discos, uno con estas canciones y otro con las más directas, al estilo de The Offspring", dijo el miembro de la banda.

También Dexter habló en su momento y dio algunas pistas de este nuevo trabajo discográfico: "¡Suena como nuestra vieja mierda! Eso es lo que se supone que debo decir, ¿verdad?" bromeó. "Realmente no sé cómo describirlo. Supongo que es punk rock, pero luego incluimos un par de canciones que no son lo que normalmente pensarías. Tenemos un par de cosas que quizás no esperes de nosotros. Pero estoy realmente muy feliz con eso".