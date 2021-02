El novio de Britney Spears rompe su silencio y habla de la tutela de la artista

La princesa del pop sigue inmersa en un proceso judicial largo y complejo, y parece que no tendrá solución a corto plazo. Desde hace 11 años, Britney Spears permanece sin capacidad de decisión acerca de sus finanzas, proyectos comerciales y circunstancias personales. Un juez decidió que su tutela debía pertenecer a su padre, Jaime Spears, que es el que decide sobre estos asuntos de su hija junto a sus abogados.

Recientemente se ha estrenado en Estados Unidos un documental que examina la carrera de la estrella del pop y el movimiento #FreeBritney que está haciendo campaña contra la tutela en la que ha estado desde 2008. Como no podía ser de otra manera, ha levantado una nueva oleada de protestas por parte de los fans, que se organizaran en las redes sociales a través de ese hashtag. Framing Britney Spears es un proyecto desarrollado por el periódico The New York Times y producido por FX cuyo objetivo era arrojar luz sobre la tumultuosa carrera de Spears basándose en las recientes batallas judiciales alrededor de la tutela de su padre.

Las reacciones no se han hecho esperar, y uno de los que más ha sorprendido al hablar, pues lleva años sin dar declaraciones, ha sido el novio de la cantante. El modelo iraní Sam Asghari ha decidido apoyar a su pareja enviando un comunicado en exclusiva a la revista People, en la que se responde muy enamorado: "Siempre he querido lo mejor para mi media naranja, y continuaré apoyándola para que siga sus sueños y cree el futuro que quiere y merece".

Además, tiene unas palabras para todos los seguidores de la cantante de Toxic, que se han organizado en las redes sociales para lanzar sus mensajes de apoyo: "Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus fans en todo el mundo, y espero con ansias un futuro normal y sorprendente juntos".

Britney Spears y Sam Asghari se conocieron en el rodaje del vídeo de Slumber Party en 2016, y comenzaron a salir en privado, para después oficializar su relación. Siempre han mostrado sus demostraciones de afecto en las redes sociales, consolidándose como una pareja sólida. El modelo se ha convertido en uno de los apoyos más importantes para la artista, y el pasado año se rumoreó con la posibilidad de que hubiera planes de boda entre ellos.