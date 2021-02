Rebecca Black y el remix de Friday en el 10º aniversario de la canción más odiada durante años

Rebecca Black ha celebrado a través de sus redes sociales el 10º aniversario del lanzamiento de la canción que la catapultó al estrellato: Friday. Un tema que durante muchos años fue la canción más odiada de todos los tiempos al acumular el mayor número de 'dislikes' en la plataforma de vídeo Youtube.

Y como prometió a través de sus perfiles oficiales, no faltó a la cita. A las 00:00 de este 10 de febrero ha presentado una nueva versión de la canción con la que debutó musicalmente junto a Dorian Electra, Big Freedia y 3OH!3.

Apenas unos minutos después de su publicación en las redes sociales, Rebecca Black ya contaba con casi 20.000 interacciones.

En 2011, Rebecca Black se convirtió en todo un fenómeno viral gracias a su tema Friday. En una época en la que Youtube comenzaba a convertirse en referencia para la reproducción musical, esta joven de apenas 13 años consiguió uno de los primeros hits virales a nivel mundial de la plataforma: "It’s Friday, Friday, gotta get down on Friday",

Su fama creció como la espuma (llegó a aparecer en un vídeo de Katy Perry y recibió el apoyo de gente como Lady Gaga, Simon Cowell o Nick Jonas). Casi a la misma velocidad que el odio que llegó a muchos a amenazarla.

De todo ello habló el pasado año en una escalofriante carta abierta que dejó muchos aspectos claros sobre lo que una víctima de acoso podía llegar a sufrir: "Por encima de todas las cosas me gustaría simplemente volver atrás en el tiempo y hablar con mi yo de 13 años que estaba avergonzada de sí misma y temerosa del mundo. Con mi yo de 15 años que sentía que no tenía a nadie con quién hablar sobre la depresión que encaraba. Con mi yo de 17 años que iba al colegio solo para que le tiraran comida a ella y sus amigxs. Con mi yo de 19 años a quién cada productor y compositor le decía que jamás colaboraría con ella. Demonios, a mi yo de hace apenas unos días que se miraba al espejo y no se gustaba".

Para los que andéis un poco flojos de memoria, aquí tenéis el vídeo original de Friday del canal oficial de Rebecca Black que tiene la friolera de 150 millones de reproducciones.