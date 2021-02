Evaluna celebra su amor con Camilo en 'Uno más uno'

Evaluna puede presumir de tener una de las voces más dulces y naturales del panorama musical. La venezolana continúa imparable en su camino del éxito, siempre fiel a su estilo y manteniéndose cercana a toda la gente que la admira y la apoya.

En lo personal, Evaluna disfruta de una vida tranquila y tierna junto a su marido Camilo, con quien este 8 de febrero, cumplían un año de casados y para celebrarlo, Evaluna ha querido lanzar su canción Uno más uno, un single de liberación y en el que Evaluna desnuda su interior y son sus pensamientos los que dictan la canción.

Tal y como la artista ha anunciado en su cuenta de Instagram, Evaluna tiene muchas razones para estar feliz por este lanzamiento, primero porque sucede en una fecha muy especial para ella y también porque en esta canción contó con la gran ayuda del artista JP Saxe y de su marido Camilo para componerla.

Evaluna y su bonita historia con Camilo

Lo vimos tanto en Favorito como en Vida de Rico, la pareja disfruta de una relación romántica y dulce, por eso, no tienen miedo a mostrarse naturales y abrir un poco de su vida privada a todos sus seguidores. En esta ocasión ha sido Evaluna la que se ha declarado a Camilo. "Amor, soy la más afortunada porque te tengo cerquita, caminando conmigo de la mano pasito a pasito. Gracias por enseñarme tanto todos los días. Por hacerme crecer y por acompañarme en las buenas y en las malas. Bendigo tu vida y la nuestra, juntitos", dedicaba la venezolana a su marido.

También el artista ha querido compartir todo lo que siente por su mujer. "No hay día que no tenga el corazón de rodillas, dándole gracias al creador por tender el puente que me trajo a tu lado! Un año a tu lado como tu esposo, aprendiendo de ti todos los días!! Estoy orgulloso de esta canción, de quien eres como artista y como instrumento de Dios. Te amo. Te cuido. Te honro", escribía el artista en su cuenta de Instagram junto a una foto de ellos dos.

El videoclip tampoco deja lugar a dudas de que la pareja vive una historia de amor de cuento de hadas. En una playa paradisiaca, con una luz cálida y un ambiente de ensueño, aparece Evaluna con un vestido blanco interpretando su bonita canción, y es, al final, cuando vemos la figura de Camilo, esperándole en la orilla. Señal de que el artista acompaña a su mujer en cada paso que da.