Ana Mena sorprende en el ‘El Hormiguero’ con su imitación perfecta de un personaje de ‘Los Simpson’

Si Omar Montes ha hablado de su vida amorosa en su última visita a El Hormiguero, Ana Mena tampoco se ha quedado atrás con sus intervenciones. Más habituada al programa, la artista no se ha dejado ninguna pregunta de Nuria Roca sin responder.

Eso sí, si por algo se caracteriza el programa de Trancas y Barrancas es porque va más allá de las entrevistas. Los retos son lo que más atrae a la audiencia, y por eso el reguetonero no ha dudado en demostrar sus dotes de actor imitando una escena de El Padrino.

Ana, por su parte, dejaba boquiabierto al público -por debajo de la mascarilla, por supuesto- con una imitación que ya ha dejado caer en otras entrevistas:

Se trata de Marty, el compañero cerebrito del colegio de Bart y Lisa Simpson. Con su toque acaramelado, cuando la artista se ha propuesto hacerlo pocos imaginaban que fuese a parecerse tanto.

Sin embargo, no ha sido la única de la noche: También se ha atrevido con Patricio, el mejor amigo de Bob Esponja. Omar, su compañero de mesa durante la noche, no ha podido alucionar en el plató y en sus redes: "Me muero tol rato".



Además de él, otros colegas de profesión rápidamente se han hecho eco de su talento oculto y no han perdido oportunidad de felicitarla, desde Gente de Zona a Blas Cantó, pasando por Arkano o Daniel Oviedo.

Eso sí, cuando Carlos Latre ha entrado a escena, el reto de actuar como Rambo o Chiquito de la Calzada se le han resistido un poco. ¿Qué más voces sabrá poner la artista? Sus fans, entre risas, ya han declarado en redes sociales estar a la espera de nuevas imitaciones.