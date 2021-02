Megan Montaner, a la caza del 2021: “Soy del s.XIX y de carta perfumada, pero me estoy haciendo a las redes”

No todos están tan receptivos como Megan Montaner cuando toca descolgar el teléfono para promocionar tu serie. Ella lo hace encantada de la vida y eso se agradece. La actriz tiene toda la predisposición del mundo y hablamos de lo que toca, que no es poco. Terminó el 2020 por todo lo alto con el estreno de 30 monedas y su 2021, a pesar de la pandemia, ha empezado con otro ambicioso proyecto: la segunda temporada La Caza (se emite los miércoles a las 22:10h en La 1).

Pregunta: El 2020 ha sido un año complicado para todo el mundo, pero en lo profesional ha sido un gran año para ti. Se emitió 'Lejos de ti' y estrenaste '30 monedas', una de las grandes apuestas de HBO. Ahora arrancas este 2021 con 'La Caza. Tramuntana'. No tendrás queja, ¿no?

Respuesta: Es extraño porque lo que se está emitiendo ahora es un trabajo que se hizo hace tiempo. Lo que pasa que ha dado la casualidad de que se han ido a juntar un montón de cosas. Es extraño, pero estoy muy contenta porque las críticas están siendo muy buenas. Lo malo es que con el 2020 de mierda que hemos tenido no lo puedo celebrar como me gustaría y la sensación es agridulce.

Mujer está haciendo pupita a La Caza

P: ¿Cómo ha sido grabar en plena pandemia?



R: Llevábamos tres semanas grabando La Caza en Mallorca y fue el 13 de marzo cuando nos dijeron: 'chicos, ha llegado una pandemia mundial y estamos en estado de alarma'. Era ciencia ficción. Después del confinamiento volvimos con todos los métodos de prevención. Llegué y me encontré el primer día con los de maquillaje, que me esperaban con las mascarillas y las pantallas puestas. Me daba la risa porque parecía que estuviéramos en un quirófano. Además, es que en esta profesión, en la interpretación, estamos todos muy cerca y con el tema de la distancia de seguridad era muy ortopédico. Pero hay que aceptar pulpo como animal de compañía y adaptarse a ello si no quieres tener ningún problema. Teníamos todos los medios para intentar esquivar a virus, pero cada día que hacíamos una jornada de rodaje gritábamos: '¡Bien, celebración!'.

P: En tu caso tenías la responsabilidad añadida de que eras la protagonista. Si tú te contagiabas se paraba todo.

R: Claro. Si un técnico lo coge hay que hacer un parón para hacer las PCR, pero si soy yo imagínate la liada. Es muy valiente estar ahora mismo sacando tantos proyectos de ficción en las condiciones que estamos. Al final, no se sabe dónde está el bicho y no deja de ser una lotería.

P: Este miércoles, 'La Caza. Tramuntana' cruza el ecuador de la temporada. ¿La historia tendrá final cerrado? ¿Vais a dejar la puerta abierta a una tercera entrega?

R: Todas las temporadas tienen algo que ver. En esta segunda es un caso completamente distinto, pero tiene una relación con lo que le pasó a Sara en la primera. ¿Por qué tiene todos esos problemas psicológicos? ¿Por qué toma toda esa medicación? Esas preguntas se resuelven en esta segunda temporada. Son personajes que continúan y hay que seguir contando sus historias. Ahora bien, lo de dejar el final abierto de cara a futuras temporadas no lo sé. El caso debería cerrarse, pero no sabemos cuanto va a dar para que haya o no una tercera. Además, con las audiencias que está haciendo la serie tampoco se sabe si va a tener más peso lo que se está viendo en diferido o si TVE se va a basar en el capítulo que se emite en directo.

Megan Montaner en 'La Caza. Tramuntana' / DLO

P: No está teniendo toda la audiencia que se esperaba en lineal, pero sí buenísimas críticas. ¿Por qué crees que se produce esta “contradicción”?

R: Cuando se emitió la primera temporada de La Caza todavía estábamos haciéndonos a las plataformas. Ahora todo le mundo está viendo las cosas bajo demanda y volver a este tipo de consumo cuesta. La mayoría de la gente lo ve cuando puede, que es lógico y normal. Yo misma cuando llegan las 10 de la noche me he quedado frita contándole el cuento al crio. Es normal que se den estos datos, pero lo bueno que sacamos es que en diferido lo está viendo mucha gente y está teniendo buenísimas críticas. Imagino que se valorará todo a la hora de hacer o no una tercera temporada.

P: La serie compite directamente con 'El Hormiguero' y 'Mujer'. ¿Cómo está viviendo el sector el fenómeno que se ha generado en torno a las series turcas?

R: Esto es muy fuerte. No he visto ninguna de estas series. No sé que está pasando porque lo están petando a unos niveles altísimos. A nosotros, sin ir más lejos, nos está haciendo pupita. No la he visto, igual es increíble.

P: ¿Crees que este tipo de contenido le está quitando espacio a la ficción española?

R: No lo creo. Se están haciendo cosas increíbles en España, pero es cierto que las turcas han llegado pisando fuerte. Tengo curiosidad por verlas y opinar si merece la pena o ¡vaya!

P: Lo has petado últimamente con '30 monedas'. ¿Cómo has vivido todo el proceso?

R: Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho en 30 monedas. Para mí fue una alegría el día que me llegó el guion. Me explotaba el cerebro porque es tan diferente a lo que normalmente hago como actriz o consumo como espectadora…Además, más allá de la opinión del público, ha sido muy guay el proceso de hacer y trabajar para alguien como Álex de la Iglesia. Estoy todo el rato pidiendo los guiones de la segunda temporada

P: ¿Puedes adelantar algo de lo que viene?

R: Conociendo a Álex de la Iglesia y a Jorge Guerricaechevarría ya te digo que no nos van a dar tregua. Tienen una mente privilegiada y no sé con qué van a salir. Seguro que con la segunda temporada de 30 monedas volverán a sorprender.

La segunda temporada de '30 monedas' no nos va a dar tregua

P: También quería saber tu opinión sobre el titular que apareció hace poco en un medio de comunicación sobre Adriana Ugarte. Decía: "Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, pero sola en el amor". ¿Cómo se lidia con un titular así?

R: No me había enterado de esto. A mí nunca me han sacado un titular así, pero me parece absurdo y de muy mal gusto. ¿Sola en al amor? ¿Pero qué me estás contando? Claro que se puede estar sola y feliz como una perdiz. Es muy machista y un poco casposo. Estoy alucinando con que haya titulares así.

P: ¿Y las redes sociales? ¿Cómo te llevas con estas plataformas? En Instagram ya sumas cerca de 500.000 seguidores.

R: Antes las veía como enemigas. Soy del siglo 19 y de carta perfumada y no me hacía a las redes sociales, pero poco a poco me estoy haciendo. Era uno de mis propósitos de año. Al final, no deja de ser una herramienta que puede funcionar a mi favor, pero siempre con unos límites. No me quiero sentir como una esclava porque sería como no tener vida. Es fundamental dejar el teléfono aparcado cuando llegas a casa para tomar conciencia sobre ti misma. He hecho el esfuerzo de dedicarle un tiempo, pero guardando las distancias.