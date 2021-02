La ‘Estrella Polar’ de Pereza es una historia en una calle de Moratalaz con la que Leiva peleó siete años

Estrella Polar es una calle madrileña del barrio de Moratalaz, el escenario en el que transcurre una “historia de piel”, de ruptura, de cama vacía ("con los pies fríos con se piensa bien") y sin “sitio para los dos”. Su videoclip es un combate de Rubén y Leiva con katanas y espadas de samuráis, un homenaje a las películas de artes marciales. El 11 de Febrero de 2008, Estrella Polar se convirtió en el segundo y último nº1 de Pereza en LOS40. Curiosamente, Leiva estuvo peleado con la canción durante siete años: “dejó de conmoverme”.

Aproximaciones o 13 semanas sin dormir

Estrella Polar es una de las canciones que Pereza incluyó en Aproximaciones (2007), su cuarto disco de estudio y el penúltimo antes de la separación amistosa del dúo en 2011. De nuevo, Nigel Walker estuvo a los mandos de la producción y contiene colaboraciones muy especiales, como la del ex Rolling Stones Mick Taylor, Quique González, Iván Ferreiro, Xoel López, Juan Aguirre y Amaia Montero.

Rubén Pozo Prats y Miguel Conejo Torres tocan casi todos los instrumentos en el disco y no durmieron durante las maratonianas sesiones de grabación en los estudios Du Manoir, en Las Landas (Francia): “Empezábamos a grabar a las 8 de la tarde y salíamos a las 3, a las 4 o las 5 de la mañana todos los días, por lo que yo no he ‘sobado’ nunca, no dormía nunca y Rubén tampoco”, contaba Leiva, añadiendo con ironía que otro de los títulos que barajaban para el álbum era 13 semanas sin dormir.

Un disco largo “a la altura del precio”

Es un disco generoso en canciones en el que "a nivel compositivo nos hemos estrujado el alma, el cerebro y la entrepierna", decía Rubén. Es más largo de lo habitual: 15 canciones más una versión alternativa de Por mi tripa. Según explicaba Leiva en una entrevista para la Cadena SER de agosto de 2007: “No, para mí es un disco que tiene que estar acorde con el precio ¿no?. Entonces, igual el precio de los discos no va muy acorde con los salarios de este país y hay que ofrecer, en vez de un DVD extra ‘making of’ que está ya refrito y lo pone todo el mundo, pues creo que hay que ofrecer discos largos y que estén a la altura del precio”.

Mar y Laura son las Pereza de Aproximaciones

El título del álbum, Aproximaciones, hace referencia a que “al fin y al cabo las canciones y los discos y las cosas que hacemos musicalmente hablando, al final son una aproximación de lo que realmente queremos hacer”, explica Leiva en el ‘making of’ del disco. Por ese motivo, y siguiendo con el juego de que no todo es lo que parece, sino una aproximación, en la portada no son Rubén y Leiva los que aparecen, sino dos chicas caracterizadas como ellos: "Hicimos un concurso buscando chicas para que fueran una aproximación de nosotros, para que fueran la foto de portada, y se presentaron muchas chavalas y no quisimos recurrir a modelos porque nosotros tampoco damos la talla para que se parezcan a nosotros y fue muy divertido y sacamos a Mar y Laura que son las dos chicas Pereza del año".

Un guiño a los Byrds y a Traveling Wilburys y a McCartney

Después de presentar el álbum con el tema Aproximación, para la elección del segundo single Pereza pidió opinión a los fans a través de su web oficial. Y la canción elegida fue Estrella Polar. En el tercer corte del álbum, Juan Aguirre (de Amaral) aportó su guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas. Aunque el músico zaragozano tiene varias decenas de guitarras, esta es una de sus preferidas. En los créditos también aparecen Nigel Walker tocando la pandereta, el coruñés Juan de Dios (Deluxe) haciendo un solo de sitar o César Pop a los mandos del del órgano Hammond.

Aproximaciones contiene muchos guiños a los clásicos del pop y del rock. En el libreto del álbum, Pereza agradece a "John, Paul, Ringo y George por estar siempre a nuestro lado". En el caso de Estrella Polar, destacan otras influencias como explicaba Leiva en la revista Jot Down: “Estábamos totalmente impregnados por ese mundo, las guitarras de doce cuerdas. También estábamos locos con Traveling Wilburys. En aquellas sesiones teníamos encima de la mesa discos de McCartney en solitario y los Byrds. El riff de esa canción (Estrella Polar) demuestra que estábamos escuchando esa música”.

Una calle de Moratalaz

La Estrella Polar de Pereza no tiene nada que ver con constelaciones o cuerpos celestes. No es la Polaris o la estrella más brillante del cielo. Es algo mucho más terrenal: es el nombre de una calle situada en el madrileño barrio de Moratalaz. Porque la calle Estrella Polar es el escenario en el que transcurre la historia de la canción, una “historia de piel”, como él la califica.

El País hacía un recorrido por ‘Las 10 de… Pereza’ en su edición de Noviembre de 2020 y sobre Estrella Polar, Fernando Neira escribía: “Leiva construye un temazo a partir de una ocurrencia de callejero, la contemplación de una calle de Moratalaz más bien anodina (Estrella Polar) a la que él extrae toda su poesía nominal. Una de esas melodías ascendentes para quedarse afónico durante los conciertos”.

El clip, un homenaje a las películas de artes marciales

El vídeo de Estrella Polar, estrenado en enero de 2008, es un homenaje a las películas de artes marciales en el que Rubén y Leiva se enfrentan a un combate con katanas o afiladas espadas de samurais. Según su director, Cristian Pozo: “En los vídeos del álbum queremos seguir esta tónica con aproximaciones a diferentes géneros cinematográficos. Primero fue la lucha en un cuadrilátero y ahora, en Estrella Polar, a los samurais, a la estética Kill Bill de Tarantino, en un enfrentamiento con katanas”.

Pozo rodó el vídeo en una nave abandonada de Madrid: “No siempre hay que hacer un vídeo con el artista cantando y mirando a cámara… hemos querido envolver Estrella Polar en un juego visual diferente y el rodaje ha sido difícil y arriesgado. Hemos trabajado con espadas que pueden herir, con una coreografía complicada con la ayuda de especialistas en las escenas de saltos y piruetas. En el cine, para rodar algo semejante hacen falta cuatro días. Nosotros lo hemos hecho en uno”.

Segundo y último nº1 de Pereza en LOS40

"La vamos a liar, seguro que la vamos a liar", decía Leiva sobre Aproximaciones. Y no andaba desencaminado porque, por primera vez en su carrera, Pereza entró directamente en el nº1 en la lista de los más vendidos en España. Además, los madrileños recogieron su primer Premio 40 Principales, en la categoría de Mejor Dúo o Grupo Nacional, en la 2ª edición de los galardones celebrada el 14 de diciembre de 2007. En los Premios 40 2008, Estrella Polar fue candidata a Mejor Canción, pero finalmente ganó El Canto del Loco con Eres Tonto.

El 11 de Febrero de 2008, Estrella Polar se convirtió en el segundo y último nº1 de Pereza en LOS40. El primero había sido Todo, el 22 de Julio de 2006.

Leiva: “Me peleé con la canción y dejó de conmoverme”

Tras la separación de Pereza, Leiva debutó en solitario en 2012, y desde entonces ha publicado cuatro discos, con sus correspondientes giras. Pero en ninguno de sus conciertos había incluido Estrella Polar porque “estaba peleado” con la canción. Fue en el Tour Nuclear de 2019, cuando se reconcilió… gracias a un taxista. Se lo contaba al público del Wizink Center: “De alguna manera, me peleé con la canción y dejó de conmoverme y cuando algo no conmueve, no soy capaz de tocarla. Me distancié mucho de esa canción y hace muy poco, antes de empezar la gira (Tour Nuclear 2019) volviendo en un taxi a mi barrio, a la Alameda de Osuna, el taxista escuchaba una emisora de radio y sonaba esta canción y después de muchos años... me conmovió y dije ‘'guau', pero si es bonita esta canción’, así que mandé un mensaje a los chicos ‘¿por qué no recuperamos esa canción para la siguiente gira?’”.