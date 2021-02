Bea Pelea y Jedet superan todo lo 'malo' en su nuevo vídeo juntas

El desamor puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado con el que vivir y hacerte más fuerte. En esta ocasión, ha sido este sentimiento el que ha unido a Bea Pelea y Jedet en su primer vídeo juntas: Malo, que puedes ver en primicia en LOS40 Urban.



Este tema es el nuevo adelanto de Reggaeton Romántico Vol.2, el álbum de Bea Pelea que podremos escuchar muy pronto. En Malo, Bea y Jedet relatan un desamor que ambas comparten más de lo que les gustaría, una historia de dolor y superación sobre una instrumental de reggaeton/pop a cargo del productor chileno Pipo Beatz, asiduo a Bea y que está detrás de uno de sus mayores éxitos: Si no te vuelvo a ver.

Primera toma de contacto para MALO

¿Cómo se ha gestado esta colaboración? ¿Cuál es la historia de esta canción? Las artistas hablan para LOS40 Urban sobre este nuevo tema que acaban de publicar.

Las dos tenemos ese punto romántico depresivo a veces a la hora de componer, tarde o temprano tenía que pasar

Bea nos cuenta que se conocen desde hace 3 o 4 años: "Aunque casualmente fuimos a un mismo instituto de Granada, pero creo que en años diferentes. Desde que la conocí la he sentido súper cerca, aunque pasamos tiempo sin vernos ni nada, le tengo mucho cariño. Es una persona muy auténtica y la admiro muchísimo, tiene una personalidad de esas que a mi me eclipsan, y un corazón muy bonito. A mí me gusta mucho como escribe Jedet, las dos tenemos ese punto romántico depresivo a veces a la hora de componer, tarde o temprano tenía que pasar".

"Durante el confinamiento hablando le dije que tenía un tema que quizás le pudiese encajar, le encantó y se sintió identificada con la canción en ese momento. Se la escribió rapidísimo y a la que se pudo, se la grabó y aquí estamos :)", explica Bea Pelea. Jedet coincide y añade: "Creo que nos presentó Nina. Hace años que hablamos de hacer una canción juntas pero no surgió, lo teníamos pendiente", dice Jedet sobre Malo, una canción que se volvió un flechazo: "En cuanto escuché su parte me volvió loca y quise unirme, me puse a escribir mi estrofa".

Bea Pelea presenta su nuevo single con Jedet / @pablo__mas

¿Sobre qué habla Malo?

En Malo, Bea y Jedet echan el resto para cantarle a la desazón universal (¿a quién no le ha pasado?) que te produce un amor no correspondido. "Cantamos al desamor, que es jodido pero necesario y/o inevitable a veces". Para Jedet, esta canción habla de "todos esos hombres malos que mienten, que son cobardes y que destrozan los corazones de las mujeres que tienen a su lado porque no son capaces de valorarlas como deberían". Nos suena esta historia.

El videoclip

El videoclip que acompaña a Malo también es clave para entender todo lo que hay detrás de la historia de la canción. Producido por Esther Boyarizo y grabado en Granada, ciudad natal de Bea, aparecen las dos artistas compartiendo escena y dispuestas a arrasar y superar todo lo malo.

Cantamos al desamor, que es jodido pero necesario y/o inevitable a veces

El desamor puede pellizcarte el corazón, pero a la hora de ejecutar un videoclip, este tiene que ser fabuloso. Bea y Jedet protagonizan esta cinta que dirige Esther Boyarizo. "En el videoclip hay desilusión, rechazo, rabia, traición, pero también hay amor. De ese que si que es indestructible", apunta Bea.

Pero este vídeo nos enseña que hay muchas formas de encarar ese desamor, de sacar toda la dignidad que llevamos dentro y afrontarlo. Como cuenta Jedet a LOS40 Urban: "El videoclip va de dos chicas que comparten novio. Él está con las dos a la vez y cuando ellas se enteran en lugar de enfrentarse la una con la otra, quedan para desenmascararle y celebrar la vida. No hay que pelearse por los tíos... al final la mayoría no valen un duro", dice tajante la cantante.

Pero las dos coinciden en que lo mejor de este vídeo ha sido poderse ver y pasar rato juntas. Para Bea ha sido la clave del buen rollo del vídeo: "Al vivir yo en Barcelona y ella en Madrid y más con la pandemia, nos vemos poco. Y la buena energía, todo el equipo eran geniales, estábamos en nuestra tierra, mientras rodabamos aparecía mi madre, alguna amiga. La Alhambra en frente, no se podía pedir más. Pero sobre todo la buena energía, Esther Boyarizo también es una de esas personas que yo llamo auténticas porque no sé definirlo, que dan vida a su alrededor, y es una directora increible".

Bea y Jedet, durante el rodaje de Malo, con la Alhambra de fondo. / Esther Boyarizo

Un poco más sobre las artistas

Bea Pelea es una artista de reggaetón, afincada en Barcelona, donde hospeda su propia fiesta, La Cangri, por la que han pasado artistas internaciones como Lírico en la Casa, Rosa Pistola, Dj Florentino... Fue en 2016 cuando debutó como cantante con el sencillo Papi Dime Aver junto a La Zowi y Ms Nina, en 2018 publicó Reggaetón Romántico Vol.1 donde consiguió juntar a los nombres más revolucionarios del género: Ms Nina, Kaydy Cain... Ha estado de gira por México, Estados Unidos, Reino Unido... También conocemos su faceta como actriz en Quinqui Stars y Disco. Su música ha recorrido lugares y largometrajes tales como la serie Valeria y los realities First Dates y La Isla de los Famosos. Ahora en 2021 prepara su próximo álbum Reggaetón Romántico Vol.2, del que ya ha adelantado El Deseo.

Jedet es actriz, cantante, escritora y una de las activistas más relevantes de nuestra generación. Debutó en la música con Reinas junto a Ms Nina y la hemos podido ver en pantalla con la serie Looser, Paquita Salas y La Veneno, interpretación con la que se alzó con el Premio Ondas 2020 en la categoría de Mejor Interpretación Femenina en Ficción Nacional.

En 2020 lanzó al mercado su segundo libro, Efecto Mariposa, y ahora, se prepara para un 2021 lleno de proyectos. La artista ha retomado su carrera musical con el bolero que acaba de publicar: Me pongo a llorar de lo mucho que te quiero.

Nuevos proyectos

Malo irá incluido en el nuevo disco de Bea: Reggaetón Romántico vol. 2, según la artista, la evolución del trabajo anterior, Reggaeton Romantico Vol1. "He tenido el placer de trabajar con mis productores de siempre como Los del Control o Pipo Beatz y con otros nuevos como Came Beats, que me encanta. Todas las canciones de Reggaeton Romantico Vol1 las hice sola prácticamente, yo, mi micro, el beat y ya. Aunque luego Los del Control hicieron su magia, claro. En esta si que me he lanzado un poquito a grabar más en equipo, tanto con Los del Control como con Fakeguido y Pipo Beatz. Vais a encontrar infidelidad, amor fallido, enamoramiento, crisis, ruptura, flirteo, distancia, fronteo y amor del bueno también. Cositas del amor vaya. Las colaboraciones son muy chulas y me hacen mucha ilusión. Después de “Malo” podréis escuchar “No queda nada” con Israel B , mu triste y bonita a la vez también.

Jedet regresa en marzo con nuevo single en solitario. Nos cuenta que formará parte de su nuevo disco y que "rompe con todo lo que he hecho antes. Se titula Te arrepentirás". A través de las redes de ambas artistas iremos conociendo más detalles de sus nuevos lanzamientos.