Charisma Carpenter relata el terrible maltrato psicológico que recibió en ‘Buffy cazavampiros’

2021 parece estar reviviendo el fenómeno MeToo. Hace una semana Evan Rachel Wood confesaba que Marilyn Manson era un maltratador que llegó a abusar de ella. Unos meses antes, la cantante FKA Twigs acusaba a Shia LaBeouf de intentar estrangularla. Hoy Charisma Carpenter señala a otro peso pesado de Hollywood por abusar psicológicamente de su persona durante el rodaje de Buffy, cazavampiros y Ángel: Joss Whedon, director de La Liga de la Justicia y Los Vengadores.

Según la actriz, que encarnó a Cordelia Chase en ambas ficciones, Whedon era un bully de manual que trató de manipularla y destrozarla psicológicamente a través de chantajes emocionales y poniéndola en evidencia delante del resto de compañeros. Una situación que le ha provocado "una enfermedad física crónica" que hoy, en pleno 2021, sigue padeciendo.

"Estos recuerdos han pesado sobre mi alma como ladrillos durante la mitad de mi vida", ha explicado en un comunicado. "Ojalá hubiese dicho algo antes. Desearía haber tenido la compostura y el valor de haberlo hecho hace años, pero me he callado por vergüenza".

Como una forma de apoyo al actor #RayFisher, la actriz #CharismaCarpenter publicó un comunicado acusando al director #JossWhedon de conductas no apropiadas y abuso de poder en numerosas ocasiones mientras trabajaba en las series #BuffytheVampireSlayer y #Angel. pic.twitter.com/Niely8Eot1 — Paola Del Castillo (@paodlcastillo) February 10, 2021

"Joss Whedon abusó de su estatus en varias ocasiones mientras trabajábamos en Buffy, cazavampiros y Angel. Él consideraba divertida su conducta, pero eso solo consiguió provocarme ansiedad, restarme poder y separarme del resto de compañeros", arranca la actriz en el durísimo texto. "Joss tiene un largo historial siendo cruel, lo que ha provocado que sus espacios de trabajo sean hostiles y tóxicos".

Embarazada y despedida

El pasaje más grave tiene que ver con el rapapolvo y la humillación a la que, presuntamente, la sometió el director cuando se enteró de que estaba embarazada: "Me llamó gorda de forma insensible cuando estaba de 4 meses y pesaba 57 kilos [...] Me convocó a una reunión para interrogante y regañarme por hacerme un tatuaje que yo necesitaba para sentirme mejor a nivel espiritual [...] Cuando se enteró de que estaba embarazada me preguntó si iba a quedármelo [...] empezó a atacarme por mi forma de ser, se burló de mis creencias religiosoas y me acusó de sabotear la serie. Una vez di a luz, me despidió".

En otro de los episodios Carpenter relata cómo estando embarazada de seis meses fue obligada a ir a una sesión de rodaje a la 1 de la madrugada a pesar de que su doctor le había pedido expresamente que no trabajara a altas horas de la noche y que tratase de dedicarle menos tiempo al trabajo y más a descansar. "Las consecuencias del estrés emocional que viví [...] me provocaron contracciones de Braxton Hicks".

La actriz Charisma Carpenter habla de su experiencia personal al trabajar con Joss Whedon y se une al hashtag #IStandWithRayFisher pic.twitter.com/xL1ctmp6Dw — Teepeek (@TeepeekWeb) February 10, 2021

Charisma Carpenter explica que ha decidido pronunciarse ahora motivada por la denuncia pública que hizo el actor Ray Fisher, Cyborg en La liga de la justicia, contra el mismo director: "El trato de Joss Whedon al reparto en el set de rodaje fue grosero, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable", dijo Fisher, y lo acusó de haber cambiado el color de piel de un actor negro por ordenador porque no le gustaba su color.

Sarah Michelle Gellar, estrella de Buffy, cazavampiros, también se ha sumado a la polémica tras apoyar las palabras de Charisma Carpenter: "Estoy del lado de todos aquellos que hayan sufrido abusos". También confesó que no quería que asociasen su nombre al de Joss Whedon y pidió que no la involucrasen en esta polémica, ya que está centrada en cuidar de su familia en tiempos de pandemia y no quiere empañar su imagen.